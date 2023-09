Podemos apoya a las jugadores de la selección que no quieren ser convocadas y critica la presión de la Federación

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz estatal de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha trasladado el apoyo de su formación a las jugadoras de la selección española de fútbol que han expresado su deseo de no ser convocadas y critica los "lamentables intentos de presión" por parte de la Federación.

Durante una rueda de prensa en el Congreso, ha remarcado que diversas futbolistas han demandado "cambios profundos" en el ente federativo con el objetivo de que "no vuelvan a repetirse agresiones" como la que se vio en la final del pasado mundial con el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

Además, ha lanzado que hubo presiones de personas de la Federación para que no denunciara y cree que "tiene todo el sentido" que el grueso de las futbolistas expresen su deseo de no ser seleccionables si no se emprenden los cambios que reclaman.

"Esperamos desde Podemos que esos cambios se produzcan cuanto antes y consideramos lamentables los intentos de presión a las a las jugadoras, llamándolas a una convocatoria contra su voluntad", ha zanjado.

Ayer varias jugadoras de la selección de fútbol lamentaron en un comunicado que hayan sido convocadas en la primera lista de Montse Tomé como nueva seleccionadora porque su deseo de no serlo y que habían dejado "claro" el pasado viernes sigue "plenamente vigente". A su vez, recalcaron que ese llamamiento no se ha realizado "en tiempo y forma" según la normativa por lo que no las pueden exigir "acudir".