Podemos aspira al cierre de los CIE si el PSOE remota con Junts el traspaso de competencias en Cataluña

Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha subrayado que su formación aspira también a derogar la actual Ley de Extranjería y el cierre de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el marco de una futura negociación sobre el traspaso de competencias migratorias a Cataluña.

Además, ha expresado que la exministra de Igualdad Irene Montero aludió de forma irónica a la "teoría del reemplazo" durante un mitin en Zaragoza para poner de manifiesto el "bulo" lanzado por la ultraderecha tras el acuerdo para la regularización extraordinaria de migrantes.

Durante una rueda de prensa este lunes en Madrid el 'número tres' de Podemos ha sido cuestionado por las palabras de Montero cuando aludió a la "teoría del reemplazo" y dijo que "ojalá se pueda barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante".

Fernández ha explicado que lo que hizo la también eurodiputada 'morada' en ese acto fue "ironizar sobre el bulo de la teoría del reemplazo", que es "evidente que no existe" y que es simplemente un "bulo racista, fascista y xenófobo que está esparciendo la ultraderecha de Vox y que también está asumiendo el PP".

"Nosotros seguiremos peleando para que personas vulnerables y personas migrantes puedan tener más derechos", ha enfatizado Fernández para estimar que la regularización de migrantes sin papeles alcanzará a entre 500.000 y 800.000 personas.

No obstante, ha subrayado que su formación no se conforma con esta medida y quiere más, como modificar la actual Ley de Extranjería, acabar con los CIE y terminar con las "redadas racistas" que, a su juicio, se producen en España por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Respecto a la cuestión de si apoyarán el traspaso de competencias migratoria a Cataluña, el coportavoz de Podemos ha desgranado que primero tiene que completarse esta regularización que estima en primavera, dado que su partido avisó que para hablar de delegaciones competenciales primero la gente tenía que tener "papeles".

Luego, ha defendido que Podemos apoya siempre el autogobierno pero demanda que cualquier texto normativo sobre traspaso de competencias de inmigración eliminen cualquier sesgo racista, al recordar que tumbaron con su voto en contra la proposición de ley de Junts y PSOE que incluía, bajo su opinión, elementos racistas sobre todo en su exposición de motivos.

Por tanto, ha recalcado que están dispuestos a negociar sobre esta medida pactada entre PSOE y Juntos, aunque avisando que siguen exigiendo que se eliminen "elementos racistas y xenófobos", en especial en el preámbulo de la propuesta de ley si socialistas y postconvergentes la retoman.

"Además de eliminar los elementos racistas y xenófobos de la exposición de motivos, también pretendemos otras medidas muy concretas. Por ejemplo, que se acaben con los centros de internamiento de extranjeros", ha ahondado Fernández.

Por último, ha reivindicado que el empuje de Podemos ha logrado "arrancar" esta regularización extraordinaria de migrantes al Gobierno y ha ensalzado que se trata de la principal iniciativa social de la legislatura.

Al hilo, ha defendido que esto demuestra que la estrategia de Podemos es la correcta y que hay que tener "voluntad política" de cara a conseguir avances sociales.