Podemos avanza en su plan de primarias abiertas y lanza una web para recoger a inscritos y candidatos al 29N

La secretaria general de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación, en la Plaza del Museo Nacional Reina Sofía, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha dado un paso más para celebrar sus primarias abiertas a toda la izquierda para elegir candidato a las elecciones generales del 29N, y que es la condición que ha puesto a partidos de Frente Amplio para una candidatura de unidad, al publicar una web específica para organizar el proceso.

Así, se estipula la condición de recoger 300 avales inscritos o avales de colegiados de los partidos que opten por participar en dichas primarias, la opción de registrar una candidatura al Gobierno o a formar parte de la listas por circunscripciones al Congreso o el Senado y el uso del método proporcional de conteo 'Dowdall' que será corregido a posteriori si es necesario para aplicar la paridad que exige la actual legislación electoral.

Por otro lado, queda fijado que el candidato con más voto como aspirante a la Presidencia del Gobierno tendrá el primer puesto en la lista electoral por la circunscripción de Madrid.

Este jueves la eurodiputada y referente electoral de Podemos, Irene Montero, ha proclamado que solo cabe acuerdo con los partidos de Frente Amplio en base al desarrollo de esas primarias abiertas, que es la solución para que la izquierda salga del "bucle".

CALENDARIO DE LAS PRIMARIAS

La web 'primarias.info' fija un calendario específico que data la inscripción de precandidaturas del 9 al 11 de octubre. A su vez, el censo de inscritos que quiera votar a los aspirantes a candidato se cerrará la medianoche del día 11.

Luego, se tendrán que aportar los avales que se requieren el 12 de octubre de 8 a 16 horas, así como la subsanación de las citadas precandidaturas, mientras que la configuración de listas de candidatos (una opción más pensada para los partidos) será a partir de las 18 horas del día 16 al mediodía del 13 de octubre.

Asimismo, la publicación de las listas oficiales será el día 13 a las 16 horas y las votaciones se realizarán desde las 8 horas del 14 de octubre a la medianoche del día 15, como manifestó Irene Montero, que va a presentarse a este proceso. La publicación de los resultados será el día 16 a las 12 horas, figura en la web.

LOS PARTIDOS PUEDEN CEDER SUS CENSOS

También se estipula que una Comisión de Primarias garantizará el buen desarrollo de este proceso y sólo podrá excluir candidaturas que "vayan contra el espíritu de estas primarias" o contra el Código Ético de las organizaciones que forman parte de dichas primarias.

El reglamento de las primarias pauta que podrán inscribirse y votar personas mayores de edad con derecho a sufragio activo en estos comicios, siendo necesario aportar el nombre y apellidos, número de DNI y copia del mismo, la fecha de nacimiento, la provincia o circunscripción electoral, dirección de correo electrónico o número móvil. Todos los datos serán destruidos una vez haya concluido el proceso.

También contempla la cesión de censos de afiliados por parte de los partidos políticos, cumpliendo los requisitos que pauta la normativa de Protección de Datos. Así, se contemplaría el requisito de censo común que se ha reclamado por algunas organizaciones.

Los inscritos podrá votar a una candidatura a la Presidencia del Gobierno y a los representantes en su circunscripción tanto al Congreso como al Senado.

EL NÚMERO UNO IRÁ POR MADRID

Dicho reglamento remarca que la persona finalmente elegida para ser la candidata a la presidencia del Gobierno será aquella que haya obtenido más votos en esa categoría y que ésta ocupará automáticamente el primer puesto de la papeleta provincial de la circunscripción de Madrid.

Para las circunscripciones se pauta un sistema decreciente, en el que la primera persona elegida tendrá un punto, la segunda medio, la tercera un tercio y así sucesivamente. Al final, se sumarán los puntos y se ordenará la papeleta. Eso sí, cabe opciones de corrección para asegurar la paridad entre hombres y mujeres y cumplir el requisito de listas 'cremallera'.

PROGRAMA COMÚN CENTRADO EN VIVIENDA Y BAJAR EL COSTE DE LA VIDA

En la web se argumenta la necesidad de este proceso para elegir un candidato que se comprometa a bajar el coste de la vida, reducir la jornada laboral y promover salario dignos y "un mundo en paz libre de genocidios". También enfatiza la necesidad de repartir riqueza, más justicia social y "cuidar la vida y el planeta".

"Una mayoría social necesita que la política vuelva a ocuparse de lo básico", recoge la web habilitada para esas primarias para destacar que las elecciones generales del 29N "tienen que servir para acabar con el negocio de la vivienda y bajar el precio de los alimentos y de la energía o de la gasolina", en vez de poner excusas para que "todo siga igual".

A su vez, proclama que las primarias abiertas "son para elegir una candidatura que pueda representar a esa mayoría social" y despliegue "cambios profundos".

"La candidatura elegida se presentará a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 para acabar con el negocio de la vivienda, para bajar el coste de la vida, para luchar por más justicia social, avances en derechos y transformaciones profundas de este sistema y que la vida importe más que los negocios", concluye el texto justificativo de las primarias auspiciadas por Podemos.