La vía Ada Colau no altera el paso a Podemos: Irene Montero proclama que sólo cabe el acuerdo si hay primarias

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atienden a los medios - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mantenido firme en reclamar unas primarias abiertas a toda la izquierda para elegir candidato a las elecciones generales del 29N como condición para la unidad con las formaciones de Frente Amplio.

Así lo ha indicado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, la dirigente morada ha subrayado que la posición de su partido se mantiene igual pese a que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau emerja como posible candidata a la Presidencia de Frente Amplio, tras plantearlo Más Madrid.

Precisamente Colau ha manifestado que estaría dispuesta a ser cabeza de lista a las generales si la candidatura de Frente Amplio agrupa a toda la izquierda, es decir, que incluya a Podemos también. Y el líder de IU, Antonio Maíllo, ha vuelto a tender la mano a los morados al recalcar que deben tener cabida en este proyecto todas las organizaciones de la izquierda alternativa.

Sin embargo, Montero ha reafirmado la posición de su partido de abrir un proceso participativo entre las bases progresistas. "La única forma de llegar a acuerdos son las primarias y por eso las hemos convocado y los días 14 y 15 de octubre habrá primarias. Tenemos ya todo listo (...) para que todo el mundo que quiera pueda participar y que pueda presentarse", ha apostillado.

HASTA LA GENTE VOTA EN ENCUESTAS DE LAS REDES SOCIALES

Cuestionada sobre la posibilidad de integrarse en este nuevo proyecto que impulsan los partidos presentes en el socio minoritario del Ejecutivo, Montero ha respondido que "no se siente cómoda hablando de las cosas de Sumar" y que la mejor vía para que la izquierda salga del "bucle infinito" en el que se encuentra es que la gente "coloque a cada uno en su lugar" con su voto.

En consecuencia, Montero ha proclamado que Podemos "va a estar en la lista que salga de esas primarias abiertas" y se ha preguntado en qué momento la izquierda ha dejado de recordar la cultura política que se instauró tras el 15M, basada en la participación de la gente.

"Se están haciendo hasta encuestas en Twitter (antiguo X). La propia gente está diciendo venga, vamos a participar. Pues jolín, démosle la palabra a la gente, que nos coloquen a cada una en nuestro lugar y tiremos para adelante para que esta legislatura sea para bajar el precio de los alquileres y el coste de la vida", ha zanjado.

IGLESIAS: ES "INJUSTIFICABLE" QUE NO SE DÉ LA PALABRA A LA GENTE

Sobre este asunto se ha pronunciado también el exlíder de Podemos Pablo Iglesias al apostillar que es "injustificable" que haya dirigentes de partidos "que se agarren al sillón y no den la palabra a sus propias militancias".

En un mensaje en 'X', se ha referido también al sondeo que ha lanzado un usuario en las redes y que ya cuenta con la participación de "mas de 70.000 personas votando". "Las ganas de participar y de votar en la gente de izquierdas resultan evidentes", ha zanjado.