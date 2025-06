Podemos se burla de Feijóo por insistir en la moción de censura y le insta a verse "Barrio Sésamo para aprender a sumar"

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "hace el ridículo" constantemente y demuestra que está "muy corto" de luces, al volver a lanzar la posibilidad de una moción de censura que no cuenta con números suficientes.

De hecho, se ha burlado del líder de la oposición al aconsejarle que se vuelva a ver los vídeos de 'Barrio Sésamo' --programa infantil de tono educativo emitido por TVE-- para que "alguien de su edad" aprenda a "sumar".

En rueda de prensa en la sede del partido este lunes, Fernández ha señalado que le resulta "complicado" hablar de Feijóo "sin partirse de risa", al concluir que ha "perdido el norte" y hace "el ridículo un día sí y otro también", apelando la semana pasada a los socios del Ejecutivo a plantear una moción de censura ante la "corrupción" del Gobierno.

El dirigente morado ha ironizado que Feijóo ha acuñado expresiones como que "no es presidente porque no quiere" y ahora viene con que "no presenta una moción de censura porque no puede", cuando está clarísimo a su juicio que no va a prosperar porque el PP ha "encadenado su futuro al de Vox" y "los números no le dan".

"Yo le invitaría al señor Feijóo a que repase los vídeos de 'Barrio Sésamo', a que repase los vídeos de 'Epi y Blas' y de 'Coco' (personajes de esta serie) y que intente aprender a sumar (...) Recuperar 'Barrio Sésamo' yo creo que siempre es buena noticia", ha exclamado.