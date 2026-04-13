Podemos celebra la derrota de Orbán pero avisa que la izquierda no debe alegrarse mucho: Magyar es también ultra

1077263.1.260.149.20260413120014 Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). Podemos ha vuelto a experimentar un nuevo varapalo electoral al convertirse en fu - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "muy buena noticia la derrota" del primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, en las elecciones de este domingo en el país magiar, aunque ha matizado que la izquierda tampoco puede alegrarse mucho al considerar que el vencedor de los comicios, Péter Magyar, es también de "extrema derecha"

Así se ha pronunciado después de que Magyar, líder del partido húngaro Tisza-Partido Respeto y Libertad, se haya impuesto Orbán, al que el dirigente morado ha tachado de ser un "jerarca ultraderechista" al que apoyan Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu.

"Es una buena noticia su derrota aunque es cierto que, dicho esto, ninguna persona de izquierdas puede alegrarse mucho de que haya ganado a alguien de extrema derecha como Magyar, que hasta hace dos años estaba en el partido de Orbán", ha zanjado.

Mientras, la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que "siempre es bueno que un fascista como Orbán salga del poder", pero insta a no olvidar que "su sucesor viene del mismo partido y que seguirá trabajando para los mismos".

"Al final en lugar de conseguir que bajen los alquileres nos acabamos alegrando de que gane el PP para que no gane Vox", ha exclamado a través de la red social 'X'.