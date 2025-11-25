Podemos y Compromís no apoyarán la senda de déficit y critican la estrategia negociadora del Gobierno

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos y el sector mayoritario de Compromís han avanzado que no apoyarán este jueves en el Congreso el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las administraciones; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado la abstención de los diputados 'morados', mientras que la diputada de Compromís, Àgueda Mico, que representa al sector mayoritario de la coalición valencianista, no descarta incluso votar en contra.

En una rueda de prensa techo de gasto, Ione Belarra ha recriminado al Ejecutivo que no está saliendo a la "ofensiva social" y que las buenas cifras macroeconómicas no se traducen en una mejora de las convicciones de vida de las familias españolas. También ha acusado al Ejecutivo de subir el gasto militar por "orden" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la OTAN.

De hecho, ha agregado que no espera y es escéptica que de aquí al jueves haya ninguna novedad para aplicar sus exigencias como revertir el aumento de la inversión en vivienda, rebajar los alquileres y romper relaciones con Israel como exige Podemos y puedan replantearse su decisión. Y es que para Belarra el Gobierno ya ha elegido su "camino" y dejado claras sus prioridades de legislatura.

Aparte, la diputada de la formación morada ha explicado que el Gobierno contactó con su formación para explicarles los detalles de la senda de déficit ya aprobada en el Consejo de Ministros, lo que a su juicio revela que no había verdadera voluntad negociadora ni de sacar adelante tanto el techo de gasto como los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

"Cuando se quiere sacar algo adelante y yo he sido ministra del Gobierno, se negocia con discreción, se negocia con los grupos durante mucho tiempo y solo cuando consigues los votos lo traes al Congreso. Y eso me lleva a pensar que no estamos ante una verdadera voluntad del Gobierno de sacar la senda de déficit adelante ni de sacar los presupuestos", ha espetado Belarra para sostener que el PSOE muestra que solo usa el techo de gasto y las cuentas públicas para su "campaña electoral".

A FAVOR DE LOS OBJETIVOS "ASIMÉTRICOS"

Por su parte, Micó, ha rechazado la propuesta del Gobierno al considerar que las comunidades autónomas necesitan "objetivos de déficit asimétricos que tengan en cuenta sus problemas de financiación". Según ha explicado en una rueda de prensa, mientras el Ejecutivo fija para las autonomías un déficit del 0,1%, éstas deberían tener un 0,6% en función del gasto público que asumen en servicios esenciales.

La diputada del Grupo Mixto plantea una senda asimétrica que sitúe el déficit en 0,8% para Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, por ser las autonomías "más infradotadas", un 0,8% para Castilla-La Mancha y un 0,4% para el resto "con el objetivo de garantizar que aquellas instituciones que tienen las competencias en servicios básicos las puedan ejercer".

Por ello, ha reiterado que, "hasta que esto no pase", su voto no será favorable, decantándose entre la abstención o el voto negativo. Preguntada por sobre si existe margen para un acuerdo con el Ejecutivo antes de la votación, la parlamentaria ha respondido que dependerá de la voluntad política del Gobierno y del Ministerio de Hacienda", y especialmente de la ministra María Jesús Montero.