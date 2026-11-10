Podemos critica que se lleve a Abascal a 'La Revuelta' para alimentar "el monstruo" buscando que el PSOE crezca en votos

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, durante el acto 'Paz, casa y trabajo', en el Espacio Delicias, a 7 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha criticado que se lleve al líder de Vox, Santiago Abascal, al programa 'La Revuelta' y sospecha que la finalizar es "alimentar al monstruo" para intentar que crezcan los votos del PSOE a las elecciones del 29N.

"Los mismo que están diciendo que se lleve a Abascal en 'prime time' de la televisión pública para normalizar y lavar la cara al fascismo, están dando palos a los profes de la educación pública en huelga. Entonces, luego no nos llevemos las manos a la cabeza", ha apostillado tras mantener un encuentro con organizaciones ecologistas y con el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde.

La candidata 'morada' ha recriminado que esta exposición televisiva de Abascal al final normaliza su "discurso negacionista de la violencia machista y racista", que no debería tener cabida en la sociedad española.

Dicho esto, ha afirmado que rechaza que se responsabilice del resultado de la entrevista al humorista David Broncano, presentador de 'La Revuelta', aunque este lunes "no lo hiciera bien".

"Aquí la cuestión y el problema es quien decide que hay que alimentar al monstruo, porque si crece el monstruo creen que eso hace crecer los votos al PSOE", ha zanjado la también exministra de Igualdad.

SE LE PERMITIÓ LLEVAR A SU PROPIO PÚBLICO

Luego, en un vídeo en redes sociales ha insistido en esa idea, al recalcar que el problema es darle "cancha" a Vox con la intención de que se genere miedo y el PSOE pueda apelar al voto útil.

"De verdad vamos a culpar a Broncano de la entrevista de ayer Aunque no nos gustase una mierda como lo hiciese. Aquí el problema es quien decide hacer crecer al monstruo, porque si crece el monstruo, crece el miedo y piensan que así crecen los votos del PSOE. Pequeño detalle, que también crecen los votos de Vox, por cierto", ha lanzado.

De esta forma, ha recriminado que se dieran cancha a las "machistadas y racistadas" de Abascal y que encima se le permita lleve al programa "su propio público para que le coreen 'presidente'", ha finalizado.