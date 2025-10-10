Podemos critica que se otorgue el Nobel de la Paz a Corina Machado: "Ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra"

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, enel Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

"Se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo", reprocha el exvicepresidente Pablo Iglesias

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado la concesión este viernes del Nobel de la Paz concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, a la que ha definido como "golpista".

"El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra", ha lanzado en la red social 'X' para afirmar, a continuación, que quien de veras merece ese galardón es la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese.

La líder de Podemos ha proclamado que el "grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo", una vez conocido el Nobel de la Paz para Corina Machado.

IGLESIAS: SE LO PODÍAN HABER DADO A TRUMP O INCLUSO A HITLER

Por otro lado, el exvicepresidente y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha cargado también contra la elección de Corina Machado, al sostener que lleva "años intentando dar un golpe de Estado en su país".

"La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total", ha espetado.