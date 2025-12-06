Podemos da por hecho que los mensajes de Pradas y Mazón tendrán repercusión penal contra el expresident

El diputado y portavoz adjunto de Podemos, Javier Sánchez Serna, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, considera que los WhatsApp que intercambió la exconsellera de Emergencias valenciana, Salomé Pradas, con el entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón ponen a este último "en el ojo del huracán" y tendrán efectos penales, pues evidencian que debe acabar en la cárcel por su gestión "negligente y homicida" de la dana.

Así se ha pronunciado en declaraciones en el Congreso al ser preguntado sobre los mensajes en los que la entonces consellera informaba a Mazón de la complicada situación en Utiel y de que ya se habían producido rescates de ciudadanos.

En uno de estos mensajes, Pradas alertaba a Mazón ya por la mañana de que había preocupación por el barranco del Poyo, que fue el provocó la riada por la tarde, y de que estaba en contacto con la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé, a lo que él respondió con un "cojonudo".

Sánchez Serna ha dado por hecho que esos mensajes "ya directamente van a tener repercusión penal" pues demuestran que Mazón "no estaba donde tenía que estar" aquel 29 de octubre de 2024 y que "por su culpa murieron muchas personas ahogadas ese día en Valencia".

"Lo hemos dicho muchas veces, la dimisión no basta, esperamos que Mazón acabe también en prisión", ha sentenciado el dirigente el partido morado.