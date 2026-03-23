Podemos denuncia la actitud "lacaya" de Robles con EEUU que "roza el esperpento":"Es una humillación para los españoles"

Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado la actitud "lacaya" y "servil" que, a su juicio, mantiene la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el gobierno estadounidense alegando que "roza ya el esperpento".

"Hay que denunciar la actitud lacaya y servil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con los Estados Unidos. Una actitud que ya roza el esperpento. Es una humillación constante para todos los españoles y españolas", ha declarado este lunes durante una rueda de prensa en Madrid.

Así se ha expresado después de que Robles haya afirmado que "no contempla" que Estados Unidos se retire de las bases de Rota y Morón, como ha amenazado su presidente, Donald Trump, quien ha sugerido que el ejército norteamericano debería abandonar las dos bases españolas, así como las del resto de países de la OTAN que no estén colaborando en proteger el estrecho de Ormuz.

"Es un escenario que no contemplamos", subrayaba la ministra, quitando relevancia a las palabras de Trump al señalar que es "una reflexión que hace en muchas ocasiones" con referencia a las bases de los países de la Alianza Atlántica: "Esto no es una cosa de ahora, y evidentemente nosotros pedimos que se respete la posición de España, que es firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra".

Ante ello, Fernández ha criticado que haya sido el propio Trump quien haya planteado la salida de los soldados norteamericanos --una posibilidad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no se atreve a hacer"--, así como la respuesta de la titular de Defensa garantizando su permanencia y ratificando "el compromiso de España en su alianza con los Estados Unidos". "Es una auténtica vergüenza", ha espetado.

"Y todo esto sucede mientras este fin de semana miles de personas han salido a las calles clamando en contra de la guerra", ha apuntado, remarcando que desde Podemos piden al Gobierno que traduzca el 'No a la guerra' en medidas "concretas" que pasen por la salida de la Alianza Atlántica o "al menos" por la celebración de un referéndum donde la ciudadanía española "decida si quiere seguir en la OTAN o no".

CELEBRA LA FLOTILLA A CUBA E INSTA A SÁNCHEZ A "TOMAR EJEMPLO"

Asimismo, ha trasladado su "solidaridad" y el "mayor" de los deseos a la flotilla de ayuda humanitaria --presentada por Open Arms y apoyada por Sumar, Podemos y Bildu-- que partirá de Barcelona a Cuba cargada de generadores fotovoltaicos para ayudar a la población de la isla frente al bloqueo impulsado por la administración estadounidense de Trump.

"Cuba ha sido ejemplo de solidaridad durante muchas décadas y ha ayudado siempre a los pueblos del mundo allí donde se le ha requerido. Y ahora Cuba necesita la solidaridad de los pueblos del mundo y es, por supuesto, una obligación moral dársela", ha esgrimido, lamentando que Trump esté "ahogando" a la isla para "intentar que caiga".

Con todo, ha instado al Ejecutivo de Sánchez a "tomar ejemplo", condenar "con urgencia la agresión ilegal a Cuba" y multiplicar la ayuda a la isla. "Una vez más, la sociedad civil organizada está haciendo lo que los gobiernos no hacen (...) Es absolutamente urgente acabar con las dinámicas criminales que Estados Unidos y el delincuente Donald Trump están imponiendo a lo largo y ancho del mundo", ha sentenciado.

La misión 'Rumbo a Cuba' tiene como objetivo llevar generadores de energía fotovoltáica a la isla para "garantizar que como mínimo el Departamento de Ciudadanos Intensivos de un hospital pediátrico pueda atender a los neonatos", según afirmó el pasado jueves el director de Open Arms, Oscar Camps.

La flotilla partirá desde Barcelona y tendrá carácter "testimonial", con paradas en puntos de la costa mediterránea y Canarias "para poder hacer actos con el fin de sensibilizar y de recaudar fondos para financiar esta iniciativa". Pero buena parte del material humanitario --generadores incluidos-- saldrá de algún país más próximo al destino, probablemente México, para que así la travesía del equipo técnico sea más corta y consecuentemente más barata y segura.

El dirigente de Open Arms ha evitado concretar la fecha de arribo de la flota pero considera que, si no hay demasiados inconvenientes, llegarían a finales del mes de mayo tras una travesía de alrededor de un mes.