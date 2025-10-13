Podemos dice que sus cargos harán este miércoles huelga general por Gaza y exige a Sánchez "hechos" en vez de "fotos"

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa, en la sede de Podemos, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que sus parlamentarios y cargos secundarán la huelga general convocada este miércoles por varios sindicatos y organizaciones sociales en apoyo a Gaza.

También ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está bien las "fotos", dado que este lunes será uno de los mandatarios invitados que se darán cita en Sharm el Sheij (Egipto) sobre el acuerdo para el alto el fuego en la zona, pero le ha reclamado "hechos" como la condena del plan para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En rueda de prensa este lunes en la sede de Podemos, Fernández ha celebrado el alto el fuego que supone un "alivio" para el pueblo palestino, pero ha afirmado que no se podrá hablar de paz "duradera" hasta que Palestina "sea libre" y se juzgue por crímenes contra la humanidad al primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu.

Tras alertar de que Israel ha incumplido otros acuerdos en anteriores ocasiones, ha llamado a mantener la presión social contra Israel y por eso llama expresamente a la ciudadanía a secundar la huelga general convocada este miércoles por centrales sindicales como Solidaridad Obrera, CGT y otras plataformas. Al respecto, ha dicho que Podemos va a secundarla.

A su vez, Fernández ha denunciado que el plan de Trump y Netanyahu es una estrategia de "colonización 2.0" de Gaza, que niega la "existencia misma" del Estado palestino y el derecho de su pueblo al autogobierno. Es más, ha añadido que el presidente norteamericano solo aspira a que Gaza un "protectorado" suyo y de Israel.

Por tanto, ha demandado a Sánchez que en lugar de fotos actúe y diga públicamente que se opone al plan "deplorable" de Trump, que a juicio de Podemos sobre ahonda en el "apartheid" de los palestinos.