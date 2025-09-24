Podemos enmarca en "la presión social" que Sánchez anuncie el envío de un buque de la Armada para asistir a la flotilla

La secretaria de Podemos, Ione Belarra, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España).El congreso debate la toma en consideración de dos proposiciones de ley, la primera, de PSOE y Junts, plant - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha enmarcado en la "presión social" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado el envío de un buque de acción marítima de la Armada para asistir a la Global Sumud Flotilla que navega en estos momentos hacia Gaza en caso de que se produzca algún ataque.

Belarra ha celebrado que dicha "presión social" empiece a funcionar, primero en Italia y después en España, con el envío de "dos barcos para operaciones de rescate a la flotilla". "Tarde pero necesario. Los barcos deben escoltar a la Flotilla para que cumpla su misión humanitaria", ha reclamado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

La líder de Podemos ha recordado que la Global Sumud Flotilla ha recibido "numerosos ataques de drones israelíes, el último ayer por la noche con artefactos explosivos y productos químicos", y los gobiernos europeos "han mirado hacia otro lado durante casi un mes mientras civiles hacían lo que deberían haber hecho ellos".

"Redoblemos la presión. Lo hemos dicho muchas veces, este genocidio no lo van a detener aquellos que tenían en su mano pararle los pies a Israel --EEUU y toda la UE-- y no lo han hecho en 23 meses, lo hará la gente decente en todo el mundo organizándose", ha defendido.