Podemos Euskadi defiende el "mando unificado" y cree que las críticas de Urkullu están "de sobra"

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Roberto Uriarte, ha defendido el "mando unificado" y las decisiones adoptadas por el Gobierno central con motivo de la crisis sanitaria, y ha considerado que las críticas del Lehendakari, Iñigo Urkullu, están "de sobra"

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, Uriarte ha analizado la crisis sanitaria generada por el Covid-19 y las limitaciones impuestas por el real decreto de estado de alerta aprobado el pasado sábado por el Gobierno español.

Tras señalar que aquellos países que están consiguiendo "salir bien parados" de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 son aquellos en los que el "concepto de disciplina social es muy importante", Uriarte ha confiado en que los vascos den "ejemplo de solidaridad, apoyo mutuo y respeto a las decisiones que se adopten".

En este sentido, ha afirmado que "algunas críticas de representantes políticos, concretamente del Lehendakari al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están un poco de sobra". "Todo el mundo sabe que cuando hay tormenta los debates hay que posponerlos, tomar medidas, ir todos a una y ser disciplinados", ha añadido.

De este modo, ha defendido que el hecho de haberse centralizado las decisiones con el real decreto del Consejo de Ministros no es sino el "mecanismo constitucionalmente previsto en situaciones de extrema gravedad".

"No puede haber muchas voces, debe haber un mando unificado y así se actúa. Luego, hay que escucharse mutuamente y tener coordinación. Espero que todas las fuerzas políticas actúen de mutuo acuerdo. Ya habrá tiempo de decir en el futuro si las cosas se hicieron correctamente, pero ahora es tiempo de coordinación y de remar todos a una", ha añadido.

ELECCIONES VASCAS

Respecto a la reunión que este lunes mantiene el Lehendakari, Iñigo Urkullu, con los partidos políticos vascos para evaluar un posible retraso electoral, ha considerado que habrá "consenso" entre todas las formaciones y "la decisión será suspender las elecciones, lo que es una decisión correcta".

"Lo fundamental es que la decisión se tome de mutuo acuerdo, tanto la suspensión como cuándo se retoman. Todas las fuerzas están llamadas a hacer un esfuerzo de consenso, dejar aparcadas las diferencias y actuar con responsabilidad", ha reiterado.

A su juicio, no es grave que se retrasen las elecciones porque "no se puede votar en una situación de miedo" y ha considerado que lo sucedido en Francia, donde este domingo se celebraron elecciones municipales, "no ha sido del todo adecuado".

POSTERIOR CRISIS ECONÓMICA

De este modo, ha apelado a la responsabilidad tanto para superar la crisis sanitaria como para concienciarse de que esta situación "va a generar una crisis económica posterior muy fuerte".

"Las crisis anteriores han tenido una respuesta de salida de la crisis y esta vez se va a notar que hay un gobierno diferente. Todas las crisis siempre tienen algún beneficiario y son momentos de acumular riqueza en pocas manos. Esto no puede pasar, hay que tomar medidas serias, pero hay un Gobierno fuerte al timón", ha concluido.