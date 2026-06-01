Podemos exige la dimisión de Marlaska y la expulsión del policía "cafre" por la "brutalidad policial" en Valencia

1091944.1.260.149.20260601135023 El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la "brutalidad policial" que, a su juicio, desplegó un agente contra una docente en las protestas por la mejora de la educación pública en Valencia.

También ha lanzado que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, también debería dejar el cargo si el "cafre", en alusión al citado policía, que se vio implicado en esta presunta agresión no es expulsado del Cuerpo.

Así lo ha indicado en rueda de prensa este lunes en relación a esta polémica, que ha motivado que la Policía Nacional haya iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente. Por otro lado, la mujer afectada ha presentado una denuncia por los hechos.

Fernández ha desgranado que las imágenes difundidas sobre la intervención policial en Valencia son "auténtica vergüenza" y que es lamentable" que Bernabé diga que se va a investigar cuando el vídeo es "muy revelador" de lo que pasó.

"No hay que investigar nada, lo que hay es que se depuran inmediatamente responsabilidades. El que perpetró esa agresión ayer a la profesora jubilada en Valencia tiene que ser expulsado inmediatamente de la Policía Nacional. De lo contrario, Pilar Bernabé debería dimitir y, por supuesto, el que debe dimitir es el máximo responsable del Ministerio del Interior que hace mucho tiempo que sobra en este Gobierno, que nunca debería haber estado en un Gobierno progresista", ha enfatizado.

El dirigente 'morado' ha denunciado que es "indecente" y "auténtica vergüenza" que estos comportamientos en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para criticar también al presidente, Pedro Sánchez, por elegir de ministro a Marlaska.

También ha tachado de "execrable" y "vomitivo" la reacción de sindicatos policiales como CEP y ha alertado que "el fascismo más peligroso es el que está incrustado en los aparatos del Estado".

SUMAR PIDE DEPURAR RESPONSABILIDADES

Por su parte, el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha valorado positivamente en una rueda de prensa de los partidos de Sumar que se haya expedientado a este policía, tras una actuación "tan lamentable".

Aparte, ha criticado que es "llamativo" que ya sea costumbre una actuación policial "tan diferente" en función de la ideología que tengan los manifestantes, sobre todo cuando son de convicciones progresistas. Por ello, ha pedido que la investigación tenga todas las consecuencias y se depuren las responsabilidades oportunas.

El dirigente de IU y portavoz de Sumar en la Comisión de Interior del Congreso, Enrique Santiago, ha afirmado en las redes sociales que la "brutal actuación del agente no era adecuada" y que "utilizó una fuerza desproporcionada".

"Ni congruencia, ni oportunidad, ni proporcionalidad", ha insistido para proclamar acto seguido que la "Policía necesita sindicatos democráticos comprometidos con la ciudadanía y la profesionalidad".