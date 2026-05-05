Podemos exige al Gobierno que presione a Israel para forzar la liberación de los dos activistas de la Flotilla retenidos

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (i), y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero (d), durante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, a 20 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha exigido al Gobierno que presione a Israel para conseguir la liberación inmediata del activistas palestino-español Saif Abukeshek y su compañero brasileño Thiago Ávila, retenidos por las autoridades del país hebreo tras la interceptación de la semana pasada de la Global Sumud Flotilla en aguas del mar Mediterráneo.

Así lo ha destacado la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero después de que un tribunal de Israel haya prorrogado seis días la detención de ambos activistas detenidos durante el abordaje de la Flotilla.

Belarra ha escrito en la red social 'X' que las organizaciones "están denunciando la violencia que Israel está aplicando a los miembros de la Flotilla secuestrados" y que el prolongamiento del arresto de los dos activistas es "totalmente intolerable".

"¿A qué está esperando el Gobierno de España y la UE para actuar? Libertad inmediata para Saif y Thiago", ha exclamado la líder de Podemos.

Mientras, Irene Montero ha enfatizado que Israel "mantiene secuestrado a un ciudadano español" y ha denunciado la inacción del Gobierno y la Comisión Europea. "Es urgente actuar para proteger a Saif y Thiago, su vida corre grave peligro en manos de los genocidas. Solo la presión hará que Israel les suelte", ha zanjado.