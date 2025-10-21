Podemos exige a Sánchez que se haga cargo de la gravedad del caso Koldo y afea que el PSOE y sus socios lo minimicen

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el PSOE y algunos de sus socios parlamentarios resten importancia a la evolución del 'caso Koldo' y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "haga cargo" de una vez de la gravedad de esta presunta trama, dando explicaciones y propiciando responsabilidades políticas en el seno de su partido.

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha aludido a las informaciones sobre supuestos pagos en 'b' al exministro José Luis Ábalos y el "descuadre" entre los abonos declarados y los ingresos que la causa atribuye a Ábalos, insistiendo que abonarle dinero en metálico al también exsecretario de Organización es algo "extrañísimo" e "incomprensible" para la ciudadanía.

Por tanto, ha exhortado al PSOE a que deje de "quitarle importancia" a este caso de corrupción que, a su juicio, afecta al propio partido y ha reclamado al presidente que dé explicaciones, dado que Ábalos o el también exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán no "eran personas cualquiera que pasaban por ahí".

"El PSOE haría muy mal en mirar para otro lado y hacer que la cosa no va con ellos", ha advertido la diputada 'morada' quien ha lanzado que, con esa actitud, los socialistas solo ponen una "alfombra roja" para que la derecha y ultraderecha puedan llegar a la Moncloa.

También ha calificado de "muy preocupante" que no solo el PSOE sino algunos de sus socios opten por minimizar el 'caso Koldo', dando el mensaje de que la corrupción "es menos grave" si afecta a la izquierda que la derecha. En este sentido, Belarra ha proclamado que Podemos no va a incurrir en ese error porque las tramas corruptas son igual de graves afecte a quien afecte.

LA DIPUTADA DE COMPROMÍS TAMBIÉN EXIGE EXPLICACIONES

Mientras, la diputada de Compromís que se salió de Sumar para pasar al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha alertado también en el "descuadre" entre los pagos declarados por el PSOE y las cantidades que, según la investigación, recibió Ábalos, aunque tampoco da credibilidad a las declaraciones del presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama.

Así, ha instado al PSOE a "dar la cara", ser "transparente", arrojar luz sobre estos pagos, insistiendo en que Compromís condena la corrupción "venga de donde venga".