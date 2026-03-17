Podemos insta a Sánchez a condenar el "terrorismo energético" de Trump y a "redoblar la ayuda" a Cuba

La secretaria general de Podemos, Iones Belarra. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido este martes al Gobierno español que condene "sin paliativos" el "terrorismo energético" que, a su juicio, está practicando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Cuba y que se alíe con otros países como Brasil para "redoblar" la ayuda a la isla, que esta madrugada ha sufrido un apagón de diez horas y que padece una grave crisis energética por el corte de la llegada del petróleo que recibía de Venezuela.

En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha trasladado su solidaridad al pueblo cubano y ha señalado a Trump como el causante del "durísimo sufrimiento" que padece la isla por ese bloqueo energético que implica, a su juicio, "violencia" y una "vulneración clarísima de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".

"Es una crueldad sin límites, pero Cuba no está sola", ha dicho, llamando a todos los sectores sociales del país a solidarizarse con la población del país caribeño y a pedir al pueblo cubano que "resista y aguante" ante esta nueva "agresión imperialista".