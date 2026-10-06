Podemos insta a Sumar a que recapacite y acepte que las primarias es el único camino para salir del "bucle"

1123243.1.260.149.20261006122123 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha instado a los partidos de Sumar a que recapaciten y acepten participar en las primarias abiertas que han planteado el 14 y 15 de octubre, al sostener que es el único método parar armar una candidatura de izquierda "fuerte".

Es más, ha desgranado que los "principios" democráticos son "fundamentales" en política, máxime en la izquierda, y ha asegurado que pase lo que pase esas primarias abiertas se celebrarán, animando a participar no solo a partidos sino a organizaciones sociales y sindicales.

"Yo creo que ahora mismo todo el mundo está viendo el bucle y creo que la gente de izquierdas de este país, que quiere votar a la izquierda transformadora, quiere que salgamos del bucle y la única forma de salir de ese bucle es con primarias, es devolverle la palabra a la gente", ha enfatizado durante una rueda de prensa en el Congreso.

Los partidos de Sumar han alejado esa posibilidad de primarias abiertas, replicando a los 'morados' que no van a hacer un debate público en los medios, que cualquier pacto no puede versar únicamente sobre el método de elección de candidato y que Podemos tiene una silla para negociar su inclusión en la nueva candidatura que impulsan, bajo la marca Frente Amplio. "Mejor acordar que competir entre nosotros", ha apostillado la portavoz de Sumar, Verónica Barbero.

En contraposición, Belarra ha desgranado en que todas las organizaciones entienda que el "mejor camino" es celebrar esas primarias y que van a hablar con "todo el mundo" para animarles a participar, haciéndoles llegar una propuesta sobre este proceso muy concreta. "Creo que la decisión está clara, con primarias o seguimos en bucle que no es lo que quiere la gente", ha remachado.

EL FOCO ESTÁ EN LOS QUE RECHAZAN PRIMARIAS

Fuentes del partido 'morado' han subrayado que el foco no debe estar en su posición sino en por qué hay organizaciones, en alusión al espacio Frente Amplio, no quieren hacer primarias cuando hasta el PSOE las realiza.

En este sentido, rechazan que este proceso implique competición entre partidos, dado que se puede consensuar listas y someterlas a votación de las bases de la izquierda, aunque creen que la mejor candidata para las elecciones es la exministra Irene Montero y por eso hay un espacio para que se presenten otras alternativas si hay partidos que no comparten ese criterio.

De esta forma, van a mantener las primarias que técnicamente son posibles (están elaborando un documento detallado de las mismas) estarán a disposición de si al final otras organizaciones al final quieren sumarse también como IU, que usa también un proceso de primarias interno en la elección de sus referentes electorales.

En el seno del partido no ven factible tener una silla dentro de Frente Amplio, como le han ofrecido, dado que es un espacio político que atañe a Sumar, IU, Comuns y Más Madrid y se aprecia desde fuera que tienen dificultades para llegar a acuerdos.