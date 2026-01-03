Podemos llama a romper relaciones con EEUU y abandonar la OTAN tras el ataque de Trump a Venezuela

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha condenado el ataque de Estados Unidos sobre Caracas y otras áreas de Venezuela y ha llamado a romper las relaciones internacionales con el país liderado por Donald Trump y a salir de la OTAN.

"EEUU piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela. España es un país de paz. Rompamos relaciones con EEUU y salgamos de la OTAN antes de que sea tarde", ha sostenido Belarra en su cuenta personal de la red social 'X'.

De igual forma, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha acusado a Estados Unidos y a Trump de "ser un peligro" para la paz internacional y ha pedido al Gobierno romper "todas" las alianzas actuales con Estados Unidos ya que España es un "país de paz".

"Trump bombardea Venezuela. EE.UU. es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo. España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN. Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo", ha manifestado Montero en su perfil de 'X'.

El Gobierno de Venezuela ha denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

A falta de un anuncio oficial, fuentes de la Casa Blanca han confirmado bajo condición de anonimato a Fox News que, efectivamente, el Ejército de Estados Unidos ha comenzado una operación militar en territorio venezolano como medida de presión contra el presidente, Nicolás Maduro.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU "ha capturado" a Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, que han sido trasladados fuera del país.

El Gobierno venezolano, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admitido que ahora mismo no tiene constancia del paradero del matrimonio y ha exigido a Trump que entregue una prueba de vida de ambos.