Podemos ofrece a IU concurrir juntos en Aragón y CyL si queda fuera Sumar de las coaliciones electorales

La formación llama a emular la coalición Unidas por Extremadura, al considerarla que es el ejemplo a seguir MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha ofrecido a IU la posibilidad de concurrir en coalición en las elecciones de Aragón y Castilla y León bajo la misma fórmula de los comicios extremeños, es decir, sin la presencia de Sumar en la confluencia.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa este lunes el también secretario de Organización de la formación morada cuestionado sobre la fórmula con la que concurrirá Podemos a las elecciones anticipadas en Aragón el 8 de febrero, dado que en esta autonomía Podemos e IU han ido por separado a la cita con las urnas.

Fernández ha desgranado que la coalición de Unidas por Extremadura, donde la candidatura está conformada por IU y Alianza Verde, es el "ejemplo" y un "buen modelo" de dónde debe discurrir la izquierda, dado que encima tiene perspectivas de crecimiento electoral a tenor de las encuestas.

Por tanto, ha afirmado que Podemos encara este ciclo electoral con la idea de tejer las "candidaturas más amplias y más plurales posibles", por lo que tiene la mano a IU para ir juntos en Aragón y Castilla y León sin Sumar.

"En Aragón intentaremos componer una candidatura similar a la que a día de hoy es Unidas por Extremadura y que todo indica que va a lograr muy buen resultado, así que esa es nuestra intención", ha agregado.

Precisamente en Castilla y León, otra comunidad que tendrá elecciones en 2026, IU, Sumar y Verdes Equo (Partido Verde) han acordado una candidatura conjunta y se ha proclamado como candidato al coordinador autonómico de la formación de Antonio Maíllo, Juan Gascón.

Mientras, en Aragón también está presente la Chunta Aragonesista, a la que Fernández no ha aludido en su declaración y que tradicionalmente no ha sido un aliado natural de Podemos.

En esta comunidad Movimiento Sumar cuenta con estructura, ha celebrado este año un encuentro autonómico y aboga por una candidatura de unidad de la izquierda, en la línea del partido a nivel estatal.

Sin embargo, Podemos abre la puerta a alianzas electorales con IU que prescindan de Sumar, dado que en otras ocasiones ha tildado de "fracaso" al proyecto creado por Yolanda Díaz que también ven subordinados al PSOE.