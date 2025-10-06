Podemos prevé primarias para elegir sus candidatos en Andalucía a finales de octubre y principios de noviembre

Archivo - El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, posa para Europa Press, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha estimado que su formación celebrará entre finales de octubre y principios de noviembre sus primarias internas para elegir sus candidatos a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía de 2026.

Durante una rueda de prensa este lunes en la sede central del partido, ha reivindicado que todos los candidatos de su formación se eligen siempre mediante primarias y que para el caso andaluz serán en breve.

De esta forma, ha dicho que aunque no están cerradas las fechas de esta consulta a las bases del partido sobre los candidatos en Andalucía, el horizonte temporal de finales de mes y principios de noviembre es muy plausible.

Precisamente este lunes se ha desvelado que el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, ha presentado su candidatura en el marco de las primarias internas de IU para las próximas elecciones a la Junta de Andalucía, realizando un llamamiento a la unidad de la izquierda frente al avance de la extrema derecha. Al respecto, Fernández ha manifestado que no va a hacer valoraciones de decisiones de otras formaciones políticas.

A su vez, la semana pasada transcendió que el diputado del grupo parlamentario Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado no se presentará a las próximas elecciones autonómicas y dejará la coportavocía de Podemos Andalucía, decisiones que se enmarcan en un contexto en el que el partido morado aún no ha confirmado si volverá a concurrir a los comicios andaluces en coalición con otras fuerzas de izquierda como IU y Más País Andalucía --ahora referenciado en el Movimiento Sumar-- reeditando la confluencia de las elecciones de 2022.

La semana pasada el propio secretario de Organización de Podemos garantizó que su formación tendrá papeleta en los comicios andaluces, con independencia de que concurra en solitario o en coalición a esta cita electoral.

SIN REENCUENTRO ENTRE SUMAR Y PODEMOS TRAS LA RUPTURA

Desde la ruptura entre Sumar y Podemos de finales de 2023, ambas formaciones han competido electoralmente tanto en los comicios vascos y gallegos como en las elecciones europeas. La excepción fue Cataluña donde los morados renunciaron a presentarse por responsabilidad para no fragmentar más el voto.

Esa opción de no acudir a los comicios andaluces ya quedó descartada por Fernández, quien también ha venido repitiendo que la fórmula con la que irán a estos comicios lo decidirán sus militantes mediante una consulta, como siempre ha hecho la organización.

En el seno de la cúpula del partido vienen subrayando que ellos han optado por una línea crítica al Gobierno y que sería contradictorio estar en candidaturas con fuerzas que forman parte del mismo. Por ello, han enfriado cualquier opción de tender puentes con Sumar, al que definieron en su última asamblea como un intento de destruirles y como un proyecto político subordinado al PSOE.

Así, los principales dirigentes de Podemos ha afirmado que en materia de alianzas deberán ser fuerzas como IU la que decidan si quieren seguir apoyando al Gobierno o desmarcarse del Ejecutivo si aspiran a coaliciones con ellos.

Por otro lado, Adelante Andalucía ha insistido en que apuesta por su proyecto propio para las elecciones y que se desmarca de las coaliciones que articule la izquierda estatal.