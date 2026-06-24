Podemos proclama ante Sánchez que su "ciclo ha terminado" y añade: "Ningún demócrata teme que la gente tome la palabra"

1099038.1.260.149.20260624121731 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "su ciclo ha terminado" y que es el momento de que deje paso" por el "daño irreparable" que han causado los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Es más, ha proclamado a Sánchez que "ningún demócrata debería tener miedo a que la gente tome la palabra" en un momento de crisis como este, en lo que parece una alusión a la convocatoria de elecciones que ella estima en caso de que decaigan el anteproyecto de Presupuestos Generales, y ha sentenciado que el Gobierno "no aporta nada más que decepción tras decepción".

"Cada minuto que pasa, presidente, no para de sumarle votos a PP y a Vox. Lo que le da votos a la derecha, presidente, no es que la gente vote, es que ustedes no hagan nada para reivindicar la democracia", ha zanjado.

Así lo ha manifestado durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo este miércoles en el Congreso, evocando así la situación política generada tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el caso 'Leire Díez' o la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos en el caso 'Mascarillas'.

EN POLÍTICA CUENTA LA ÉTICA, NO SOLO "RESISTIR"

Belarra ha evocado al presidente que hace casi ocho años tuvieron un debate parlamentario cuando comenzó su ciclo político al frente de Moncloa y que ella mejor que sus adversarios le puede decir que "sabe perfectamente que su ciclo ha terminado", dado que a la confianza que le depositaron millones de personas para regenerar la política Sánchez ha "contestado con gravísimos casos de corrupción".

"Es el momento, presidente, de que dejen paso porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M (el movimiento feminista) y a nuestra democracia es irreparable. Ningún demócrata, presidente, debería tener miedo a que la gente tome la palabra", ha subrayado en su intervención.

Belarra ha ahondado en sus reproches a Sánchez al enfatizar que en política "no solo cuenta la capacidad de resistencia, también cuentan la responsabilidad y la ética".

SEA HONESTO, ¿QUÉ LE DIRÍA AL SÁNCHEZ DE 2028?

"En política, presidente, no todo vale y por eso yo hoy le pido que responda con honestidad, Suba aquí y díganos, ¿qué cree que le diría el Pedro Sánchez de 2018 a M. Rajoy si su número 2 hubiera sido condenado a 24 años de cárcel por corrupción?, ha cuestionado la líder de Podemos.

También le ha exigido que aclare por qué cesó a Ábalos en julio d 2021 sin motivo aparente dado que "todo el mundo piensa lo que parece evidente" y es él mismo sabía las actividades de Ábalos "y lo tapó".

La diputada 'morada' ha señalado que la situación "es tan crítica" que ha sido desvelar su "última jugada" al plantear que va a traer nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Congreso para 2027, después de tres años sin traer a la cámara anteproyectos de cuentas públicas, como excusa para convocar elecciones.

"Yo pienso que van a ser igual que el programa del PSOE, que van a sonar muy bien, pero como no tienen ninguna intención de aplicarlos, pues no van a servir para nada. Y una vez que esos presupuestos decaigan, porque es evidente que usted no tiene apoyos para sacar adelante esos presupuestos en esta cámara, convocará elecciones", ha disertado.

Por tanto, Belarra ha agregado que ya todo el mundo está viendo que ha convocado "de facto" esas elecciones, para criticar que este Gobierno ha sudo una "profunda decepción" no solo política sino personal para ella, dado que pensaba que el PSOE había aprendido algo tras el 15M.