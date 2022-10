Podemos reafirma que Vicky Rosell es su candidata al CGPJ y se descolgará de un acuerdo que la excluya

Asegura que se descolgará de un reparto "bipartidista" del CGPJ cuando le corresponde la elección de dos vocales

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha trasladado al PSOE que la juez y delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, debe ser una de las candidatas elegidas para formar parte en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y han avisado de que se descolgarán de un posible acuerdo de renovación del organismo si no forma parte de la nueva terna de vocales.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la formación morada para aseverar que incluir el nombre de Rosell es condición necesaria para poder apoyar un acuerdo con el PP para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. Desde Podemos han defendido que en esta negociación no pueden darse vetos y que en los contactos con sus socio se pactó que les corresponden proponer a dos vocales del CGPJ.

En consecuencia, insisten en que "no van a participar en ningún acuerdo" si se excluye el perfil de la exdiputada de Unidas Podemos y se incurre en un "reparto bipartidista" del máximo órgano del poder judicial, donde solo PP y PSOE deciden "quién esta y quién no". Precisamente el nombre de Rosell y el del juez José Ricardo de Prada generaron oposición en el PP en la anterior negociación frustrada.

ROSELL ES LA MEJOR CANDIDATA

Por tanto, el partido morado ha dejado claro su apuesta decidida por Rosell, cuyo nombre transcendió esta semana como la candidata predilecta para el relevo en esta institución, al ensalzar su excelente trayectoria profesional al ser la magistrada idónea para contribuir a "mejorar la calidad de la democracia".

También han aludido a que la delegada del Gobierno contra la violencia de género ha sufrido una "conspiración" de forma "mafiosa" por parte del exjuez Salvador Alba para tratar de "arruinar su vida y su carrera política por ser precisamente de Podemos", pero que finalmente la magistrada ha luchado contra este 'lawfare' (guerra judicial) y consiguió que el exmagistrado fuera expulsado de la carerra judicial y condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental. "Vicky Rosell ha conseguido vencer a esas prácticas corruptas del PP y sus jueces amigos", enfatizan desde la formación morada.

FEIJÓO DESLIZÓ QUE ROSELL ESTABA FUERA

Precisamente ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó desde Bruselas que el acuerdo para renovar el Poder Judicial es "posible", pero dejó claro que cumplir el "requisito de la despolitización" deja fuera a perfiles políticos, entre los que se encontraría la juez Victoria Rosell.

Así, el jefe de la oposición señaló que en la negociación han hablado de "requisitos, no de personas". "Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del CGPJ Y uno de los requisitos es la despolitización del Poder Judicial", ha manifestado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se mostró "optimista" respecto a las negociaciones para conseguir un acuerdo de renovación del Poder Judicial y rechazó hablar de nombres de posibles candidatos a entrar en la institución.