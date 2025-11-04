Podemos reclama elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana: "No vale cambiar un presidente del PP por otro"

Archivo - La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana tras el anuncio de dimisión del presidente autonómico en funciones, Carlos Mazón, dado que no vale con un mero relevo al frente del Ejecutivo regional.

En rueda de prensa en el Congreso, ha reafirmado que la renuncia de Mazón, fruto de la movilización social del pueblo valenciano, "no es suficiente" y tiene que acabar en la cárcel por su "gestión homicida" durante la dana, que se saldó con 229 muertes "evitables".

"El señor Mazón no es una excepción. Es un hijo sano del PP que es un partido que hace necropolítica, hace política de la muerte como vimos en la guerra de Irak y el 11-M, como hemos visto con las residencias en Madrid, con el cribado de los cánceres de mama en Andalucía y con lo que vimos hace un año en Valencia", ha lanzado.

La también diputada en el Congreso ha subrayado que "no vale cambiar un presidente del PP por otro" en esta autonomía y ha reivindicado que el pueblo valenciano tiene "derecho a decidir" e "intentar echar de las instituciones" al PP.