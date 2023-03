Podemos reclama al PSOE leyes "valientes" porque a Vox no se le frena con "miedo ni políticas tibias"

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso por Baleares, Lucía Muñoz, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 21 de febrero de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

Pide que no reforme el solo 'sí es sí' con el PP porque el fascismo crece cuando las mujeres "deben demostrar que fueron violadas"



MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha reclamado al PSOE "valentía" y "hechos", como aprobar la Ley de Vivienda que regulan el alquiler e intervenir el precio de la cesta básica de la compra, para frenar el avance de la ultraderecha, dado que el "miedo" y las "políticas tibias" son las que hacen crecer a Vox.

Así lo ha trasladado la diputada morada Lucía Muñoz durante el turno de respuesta del Unidas Podemos a la moción de censura de Vox, para volver a demandar a su socio de coalición que corrija su posición y no reforme la Ley 'solo sí es sí' con el PP para volver al Código Penal que propició la polémica sentencia inicial del caso de 'La manada'.

Y es que ha argumentado que el "fascismo crece cuando las mujeres deben demostrar que han sido violadas y muere cuando se pone el consentimiento en el centro" y el "feminismo florece".

Durante su intervención, Muñoz ha replicado al líder de Vox, Santiago Abascal, cuando ha demandado decoro en la vestimenta para acudir al Congreso, pues desde que tiene uso de razón ha visto como gente "de punta en blanco" recortaba en becas y sanidad, desahuciaba a gente y "robaba a manos llenas", muchos de ellos del PP que dio cobijo a este dirigente durante muchos años y le montó un chiringuito.

En línea con el criterio de la formación morada de dar protagonismo a las mujeres para dar la réplica a Vox, la diputada ha subrayado que esta formación es parte de la "internacional reaccionaria" de "constantes embestida" contra las mujeres y ha retado a esta bancada a explicar por qué comparte agenda ideológica con el presidente ruso, Vladimir Putin.

VOX ES "VENENO PARA LA DEMOCRACIA"

Al candidato propuesto por Vox, el economista Ramón Tamames, ha lanzado que esta moción de censura solo busca "desgastar" y "corroer" las instituciones democráticas, porque son un "auténtico veneno" y un "elemento corrosivo" para la convivencia, al que no le preocupan los problemas reales de los españoles.

Por tanto, ha concluido que la única agenda de Vox es "dar vergüenza ajena" y que su discurso se le hace frente con "valentía", para luego dirigirse tanto a PP y PSOE para criticarles que el bipartidismo ha fomentado el alza de la ultraderecha.

Muñoz ha recriminado a los populares que "compren" su discurso negacionista y aceda a alianzas para poder gobernar, mienrtras que a la bancada socialista ha trasladado que no vale con "advertir que viene el lobo" y que es necesario aprobar cuanto antes la nueva Ley de Familias, garantizar derechos de migrantes y abaratar la cesta básica de la compra.

"A estos fascistas se les para con más derechos", ha comentado tras parafrasear a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y reivindicar que han conseguido avances como subir el salario mínimo interprofesional o el tope al gas, pero con responsabilidad el PSOE debe "hacer honor a sus votantes" y no "dejarse arrastrar por los ataques de la derecha".

EN COMÚ CRITICA EL "PAPELÓN" DEL PP

Mientras, la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha reprochado a Tamames que es el "no candidato" en esta moción de censura porque Vox disfraza con "patriotismo" el claro "electoralismo" de esta moción, a la vez que ha criticado el "papelón" del PP de no oponerse a esta moción para no "morder la mano" que le puede dar gobiernos.

Del lado de IU ha intervenido el diputado José Luis Bueno, quien ha calificado de "esperpento" y "ridículo" la moción de censura, además de exigirle a Tamames que aclare si se le ofreció ser ministro tras el golpe de Estado del 23-F.