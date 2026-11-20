La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, durante el acto 'Paz, casa y trabajo', en el Espacio Delicias, a 7 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La propaganda electoral de Podemos para los comicios del 29N en la circunscripción de Madrid refuerza el tándem de la campaña electoral entre la candidata del partido morado y 'número uno' por la capital, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián.

"Nos conoces. Hemos decidido hacer equipo. Queremos ser honestos contigo sobre por qué importa esta colaboración. Venimos de partidos distintos y de sitios distintos, y no siempre pensamos igual, pero compartimos algo que en política es más raro de lo que debería: cuando ha tocado ir más allá, lo hemos hecho", recoge la carta remitida por Podemos en su propaganda electoral, que comienza en plural con un "somos Irene y Gabriel".

En dicha misiva, que encabeza una imagen conjunta de Montero y Rufián, el partido morado reivindica que, aunque costara, "cuando a uno de los dos le ha tocado aguantar el chaparrón, el otro no ha mirado hacia otro lado" y que en esta cita electoral se presentan con un "compromiso propio: el de dos personas y dos programas que nunca se han quedado en lo mínimo".

"NO SOMOS DE LOS QUE SE RINDEN CUANDO APRIETA"

"Hay una ultraderecha que presume de lo que es y una derecha que ya no conoce límites. Frente a eso, alguien tiene que plantarse. De verdad, nos conoces. Nosotros lo vamos a hacer. Con voz propia y con compromiso común. No somos de los que se bajan del camino a la mitad ni de los que se rinde cuando aprieta", ha subrayado.

De esta forma, remarca que en Madrid la opción de voto a la izquierda es Podemos y que en Cataluña es ERC --dado que la alianza con los republicanos incluye que el partido morado no se presenta en Cataluña y va en la lista de ERC como independientes--, que son "dos partidos distintos", con candidaturas "propias" que comparten el "compromiso de trabajar juntos por un futuro mejor".

Luego, Podemos subraya que en Madrid "hay mucha gente que no se resigna" y que las movilizaciones sociales de las últimas semanas muestran que "cuando la gente empuja, las cosas cambian".

La carta del 'mailing' electoral también destaca que los lemas de ambos en campaña son básicos, 'Casa. Vida. Futuro. Trabajo y Paz'. "Es lo que nos pide la gente cada día, en cada barrio, es igual de claro. Sabemos que nuestra tarea es empujar lo más lejos posible para hacerlo realidad", detalla la misiva.

Precisamente Irene Montero y Rufián protagonizan este viernes en el parque Tierno Galván de Madrid un acto de campaña, después de haber compartido ya otros eventos tanto en la capital como en la ciudad condal en la precampaña.