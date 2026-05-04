Podemos y Sumar reclaman la retirada de tropas de EEUU en bases de Rota y Morón tras retirar Trump tropas en Alemania

1083778.1.260.149.20260504122809 Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Podemos y Sumar ha reclamado al Gobierno que expulse a los soldados de Estados Unidos en bases militares en suelo español, aprovechando que el presidente norteamericano ha ordenado la retirada de 5.000 soldados en Alemania.

El coportavoz del partido 'morado', Pablo Fernández, ha subrayado en rueda de prensa en la sede del partido que ante las "amenazas" de Trump es el Ejecutivo el que debería "expulsar inmediatamente" a las tropas norteamericanas, así como salir de la OTAN y desmantelar las bases de EEUU en Rota y Morón. Sin embargo, no ve al Gobierno con voluntad propia de tomar esta decisión.

"Es bastante penoso que ante las amenazas de Trump, la respuesta del Gobierno de España sea sistemáticamente ratificar el compromiso con los Estados Unidos y con la OTAN", ha agregado para tachar el 'No a la guerra' que abandera el Ejecutivo se está "quedando en mera propagada y postureo".

SUMAR HA PEDIDO RECONVERTIR LAS BASES DE ROTA Y MORÓN

Por otro lado, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha explicado en una comparecencia conjunta de los partidos de Sumar que presentaron una iniciativa en el Congreso para que se retiren las tropas de las bases de Rota y Morón y se dediquen a trabajo humanitario, realizando importantes inversiones de reconversión a una tarea de cooperación internacional y humanitaria.

"Es imprescindible que se acabe con esta situación de guerra (de Irán) que hay ahora mismo en el mundo y esperamos que las conversaciones en las que está mediando Pakistán finalicen con acuerdos importantes, dando garantías de no agresión por parte de Estados Unidos, levantando el bloqueo naval que hay ahora mismo contra Irán y, sobre todo, el fin de la guerra", ha apostillado.