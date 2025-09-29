Podemos tacha de "abominable" la postura de Feijóo en inmigración y lo ve cercano incluso al "delito de odio"

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa para analizar las consecuencias de las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta a España, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha arremetido contra la "deleznable", "miserable" y "abominable" posición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en materia migratoria. Es más, ha lanzado que el discurso que criminaliza a los migrantes constituye un "delito de odio" que "debería ser juzgado y condenado".

Así lo ha denunciado este lunes en rueda de prensa en relación de las iniciativas planteadas por los populares durante una cumbre con sus barones este fin de semana, donde se han formalizado propuestas como crear un visado por puntos o limitaciones al acceso del Ingreso Mínimo Vital.

Para Fernández la actitud de Feijóo es similar a la de Vox, al atribuir que ambos señalan a los inmigrantes con "bulos", y le ha replicado que si estuviera preocupado por cuestiones de fraude debería empezar por el caso de presunta corrupción del exministro Cristóbal Montoro o de la situación procesal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Fernández ha insistido en que el PP quiere empezar la "pelea entre el último con el penúltimo" a nivel social y ha espetado que es su formación la que "roba a manos llenas" al no parar de "privatizar".

Ante esta posición, Podemos ha exigido que el Gobierno apruebe por decreto, sin pasar si quiera por el Congreso, la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes y acabar con cualquier práctica que suponga "racismo institucional", como el cierre de los Centro de Internamiento de Extranjeros.