Podemos tacha de "maquillaje" las medidas del Gobierno en vivienda y reclama expropiar 650.000 pisos de fondos buitre

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (c), a su salida de una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tachado de "medidas de maquillaje" el decreto de vivienda que negocian los dos socios de Gobierno y defiende dar un "paso radical", planteando la expropiación de 650.000 pisos de fondos de inversión para destinarlos a alquiler social.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha advertido que el desahucio de Maricarmen en Madrid pone de relieve que es necesario cambios estructurales en el sistema de vivienda, que pasan por la expropiación de inmuebles en propiedad de bancos y "fondos buitre".

Belarra ha agregado que ella estuvo presente en la concentración contra el desahucio de esta anciana y que volvió con el "corazón roto" porque, según ha alertado, el despojar a Maricarmen de su casa durante 70 años es un "asesinato".

También ha denunciado las cargas policiales contra activistas que se oponían al desahucio de Maricarmen, con un dispositivo policial que le recordaba a los que había en 2011 con el Gobierno del PP y había lanzamientos "cada día". Por tanto, ha censurado la "violencia policial absolutamente injustificada" durante la intervención de los agentes.

Belarra ha insistido en que la cuestión de la vivienda está generando una "brecha de desigualdad insoportable" y que esto no se resuelve con "medidas de maquillaje", con "medidas que tocan un poquito aquí y otro poquito allá", como plantea el Gobierno.

Antes del desahucio de Maricarmen Podemos había anunciado que el borrador del decreto para prorrogar alquileres que preparaba el Gobierno incluía una reforma de la Ley del Suelo que la formación consideraba una "línea roja".

Este jueves Sumar ha remitido un escrito a la parte socialista del Gobierno en la que le exige llevar al Consejo de Ministros del próximo martes el decreto de vivienda y la expropiación de la casa de Maricarmen.