Podemos tilda de "acto cruel de violencia institucional" que Mazón asista al homenaje de Estado junto a las familias

La 'número dos' de Podemos, la eurodiputada Irene Montero, ha cargado contra la presencia del presidente valenciano, Carlos Mazón, en el acto de homenaje de Estado a las víctimas de la dana, al tiempo que ha calificado de "acto cruel de violencia institucional" que haya compartido espacio con las familias.

Familiares de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre han increpado al presidente de la Generalitat, justo antes del inicio del funeral de Estado que se celebra esta tarde en el Museu de les Ciències de València en memoria de las 237 víctimas mortales.

Para Montero, "obligar a las víctimas a compartir acto con su victimario es un acto cruel de violencia institucional, ante la inacción del Gobierno y la Casa Real". "Qué dolor insoportable el de estas familias", ha lamentado Montero en 'X', que también ha reprochado que el homenaje de Estado debería haber sido "un espacio seguro, de duelo y reparación".

Antes de que hicieran su entrada los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algunos familiares presentes en el acto se han levantado, han mostrado fotografías de sus allegados y camisetas con mensajes como 'Eren morts evitables' (Eran muertos evitables) y han proferido gritos contra el jefe del Consell como 'asesino', 'cobarde', 'malparit', 'rata' y 'vete a la jueza'.

Los gritos se han acallado y se han tornado aplausos al entrar la comitiva de autoridades con Don Felipe VI y Doña Letizia a la cabeza. Los monarcas, junto a Sánchez, han mantenido un encuentro previo con algunos familiares de víctimas en una sala adyacente.