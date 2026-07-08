Podemos tilda de "infamia" las palabras de Feijóo sobre el absentismo y dice que quieren "explotar a los trabajadores"

Imagen del Encuentro Municipalista de Podemos en Andalucía. A 4 de julio de 2026, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha referido a las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como "una auténtica infamia" y ha asegurado que "la derecha" pretende "explotar aún más a los trabajadores" al cuestionar si las personas que falten a su trabajo sin justificación deben cobrar lo mismo que cuando acuden.

"Ataca la dignidad de los trabajadores que son lo mejor que tiene este país", ha añadido la líder del partido 'morado' en una entrevista en La 2, recogida por Europa Press, en la que ha aconsejado a Feijóo "bajar un poquito más a la realidad cotidiana de los trabajadores" y "dejar de mentir" y "copiar iniciativas" de "la extrema derecha a nivel internacional".

También ha situado a los empresarios como "los jefes que quieren explotar a los trabajadores" y ha insistido en que "mucha gente" gasta días de vacaciones para "poder llevar a su madre o a su padre al médico cuando se hace mayores". "Mucha gente va a trabajar enferma porque tiene miedo de que si no va finalmente le van a despedir", ha rematado.

"LA JUSTICIA ES EL COTO PRIVADO DE LA DERECHA"

Belarra también ha arremetido contra la Justicia, a la que ha calificado como "el coto privado de la derecha" preguntada por la no entrada en prisión del 'Pequeño Nicolás' tras pagar una multa de 1.800 euros.

Y ha asegurado que se trata de una resolución que se lleva viendo "todos estos años" porque el PSOE "no ha hecho nada para evitar esta situación". "La pregunta es por qué no se ha hecho nada. Pudiendo haber renovado el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría plurinacional y democrática, por qué no se hizo", ha cuestionado.

La líder de Podemos ha afirmado que la Justicia "no hizo la transición a la democracia" y la ha acusado de proteger "a los corruptos del PP", "a los privilegiados" y "al 'Pequeño Nicolás'". "Cualquier persona que tiene ojos en la cara lo puede ver", ha añadido.