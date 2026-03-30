Podemos traslada su "total mano tendida" a Maíllo para lograr un acuerdo que saque a Moreno del Gobierno andaluz

Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha trasladado la "total mano tendida" al candidato de la coalición 'Por Andalucía' y líder de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, para lograr un acuerdo que "permita desalojar" de la Junta a su presidente Juanma Moreno.

"Refrendamos y respaldamos absolutamente la posición de nuestro candidato Juan Antonio Delgado y de la dirección andaluza que ya han expresado la total mano tendida a Maíllo y 'Por Andalucía' para llegar a un acuerdo que permita desalojar a Moreno Bonilla de la Junta", ha declarado este martes durante una rueda de prensa en Madrid.

Así lo ha manifestado Fernández ante una izquierda alternativa que encara una semana clave para clarificar si en las elecciones andaluzas habrá de nuevo división electoral, como ya ocurrió en Aragón y Castilla y León, o si se abre la puerta de una negociación 'in extremis' para que Podemos e IU vuelvan a concurrir juntos en la coalición 'Por Andalucía'.

El próximo viernes 3 de abril concluye el plazo para registrar coaliciones y, si bien diversas fuentes de los partidos implicados subrayaban que entraban en esta semana sin novedades y que la opción de que Podemos e IU concurran juntos seguía siendo muy difícil, otras voces exponían que hay conversaciones abiertas, a distintos niveles y por parte de múltiples agentes, para explorar si aún hay opciones de alianzas aunque rehúsaban de calificarlas de negociaciones formales.

Precisamente, en este segundo escenario se ha expresado hoy el secretario de Organización de Podemos, remarcando que "mucha gente está pidiendo ese acuerdo" y que, por ende, la formación --a través de su candidato autonómico y la dirección andaluza-- "está llevando a cabo estas negociaciones" que permitan "acabar con las políticas de saqueo, de privatización y destrucción de los servicios públicos" del PP en Andalucía.

"Los contactos los está llevando a cabo nuestra dirección andaluza, que es a la que le corresponde los acuerdos territoriales, pero desde luego desde la dirección estatal, todo el respaldo, todo el apoyo y compartimos plenamente esa mano tendida a Maíllo en 'Por Andalucía' para poder llegar a ese acuerdo", ha reiterado, precisando que "quedan unos días" y que espera que "esas conversaciones puedan llevarse a cabo".

PODEMOS, A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA DE IU

Fernández ha calificado así las políticas del PP de "absolutamente deleterias, perniciosas y perjudiciales" para Andalucía, alegando que es "imperioso" desalojar del Gobierno andaluz a Moreno y que, para ello, es "imprescindible" disponer de una izquierda "fuerte". "Por eso hacemos ese llamamiento, esa mano tendida. La voluntad y la intención de nuestros compañeras y compañeros de la dirección andaluza son claras", ha remachado.

Con todo y, cuestionado también por cuáles son las condiciones que Podemos pone a IU para alcanzar un acuerdo, ha aclarado que no han puesto ningún requisito. "Si decimos que mano tendida a un acuerdo a Antonio Maíllo en 'Por Andalucía', creo que queda muy claro que el marco es 'Por Andalucía' (...) Estamos esperando la respuesta", ha sentenciado.

IU: PODEMOS LO TIENE TAN FÁCIL COMO SEGUIR EN 'POR ANDALUCÍA'

Por su parte, Maíllo repitió durante la semana pasada que la opción de la unidad recae en manos de Podemos, que lo tiene tan fácil como no salirse de este espacio de confluencia plasmado en el actual grupo parlamentario autonómico.

En todo caso, apeló a no hacer "tampoco un drama" de esa presencia o no de Podemos Andalucía. "Esto tiene una fácil solución: con que no se vaya nadie seguimos adelante", expuso en un acto en Granada el pasado viernes.