Maíllo dice que Por Andalucía está centrada en "un proyecto unitario": "El que quiere estar, tiene que decidirlo"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado que la coalición "tiene los deberes hechos" de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo y que las energías están dedicadas "a lo que hay que hacer en un proyecto unitario que está formado por todo el que quiera estar". "El que quiera estar tiene que decidirlo, no nosotros", ha apuntado.

Así se ha pronunciado Maíllo en declaraciones a los periodistas en Málaga, donde se celebra este sábado el inicio de su campaña que denomina 'De tú a tú por Andalucía' para la movilización de voluntarios para afrontar las elecciones andaluzas, al ser preguntado por Podemos.

"Las negociaciones las tenemos con nuestra gente aquí, con las cientos de personas que vienen en representación de miles que van a hacer política, que estamos con una alianza formidable que es el espíritu de cambio de Andalucía y sobre eso es sobre lo que estamos trabajando y estamos dedicando toda nuestra energía", ha apostillado.

Según ha señalado, la coalición Por Andalucía "tiene un proyecto para Andalucía y tiene un programa electoral aprobado por sus organizaciones y por personas que han formado parte de su redacción", con lo que ha incidido que tras convocarse las elecciones "nuestra coalición tiene los deberes hechos", con candidaturas presentadas en las provincias y con él como candidato a la Presidencia andaluza.

Ha indicado que esta jornadas 'de tú a tú por Andalucía' demuestran "que estamos ante un proyecto que es el proyecto de la izquierda plural andaluza, con arraigo en todas las provincias y con capacidad para desarrollar una política de tú a tú que mire a los ojos de la gente, que hable con ella y que la escuche".

"Queremos ser parte del cambio", ha asegurado el coordinador federal de IU, quien ha defendido una campaña "que se hace mirando a la gente a los ojos, abrazándola y además hacerla sentir que ellos también forman parte de este cambio de Andalucía".

Maíllo ha mostrado su satisfacción por tener "una representación de más de 462 asambleas locales de toda Andalucía, de las cuatro organizaciones que conformamos la coalición y, por tanto, gente que va a volver a sus territorios con una campaña bien diseñada de estrategia política".

Ha animado a la movilización y ha destacado que "hay un cambio de estado de ánimo en la izquierda andaluza", al tiempo que ha señalado que "en Andalucía hemos demostrado a lo largo de la historia que somos especialistas en generar las sorpresas de quienes nos quieren decir cuál es el resultado electoral antes de que los andaluces y andaluzas votemos".

