Podemos urge a Bolaños a incorporar a los opositores que sacaron plaza de funcionarios de Justicia hace más de dos años

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha exigido este lunes al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que acelere la incorporación de miles de opositores a su plaza de funcionarios de Justicia después de más de dos años de espera, y le ha reclamado que lo haga con "transparencia, seguridad jurídica y respeto".

En rueda de prensa, el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado de "incomprensible" que aún miles de opositores de gestión, tramitación y auxilio procesal judicial no hayan podido acceder aún a sus puestos de trabajo y que, además, continúen sin fecha para ello.

"Se encuentran en una situación de incertidumbre total que tiene que terminar de una vez por todas", ha denunciado Fernández, quien sostiene que aprobar una oposición no debería significar "esperar años para incorporarse" a una plaza pública, y mucho menos cuando hay "muchos" juzgados que se encuentran "saturados y desbordados" ante la falta de personal.

Así las cosas, el dirigente de Podemos ha acusado al ministerio que regenta Bolaños de estar "incumplimiendo" todos los cronogramas que ha realizado y le ha exigido "transparencia, seguridad jurídica y respeto" para estos funcionarios que esperan acceder "cuanto antes" a su puesto de trabajo. "El Ministerio debe dar ya certezas y acelerar" el proceso", ha insistido.