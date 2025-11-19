Podemos ve "difícil de creer" que la trama se limite a Cerdán y Ábalos y exige más explicaciones a Sánchez

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, atiende a los medios durante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé muchas más explicaciones ante los indicios de presunta corrupción del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y desliza que esta trama no se limita a su figura o a su antecesor en el cargo, el exministro José Luis Ábalos.

Aparte, ha exigido que rescinda contratos con Acciona para asegurar que esta empresa no recibe "ni un solo euro más" de dinero público.

A raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas mordidas a Cerdán en el marco de la trama Koldo, Belarra ha demandado que se "investigue a fondo" este asunto en el Ministerio de Transportes y en administraciones autonómicas, en referencia al Gobierno foral de Navarra.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, ha lanzado que le "parece muy difícil de creer" que en el seno del PSOE nadie conociera las supuestas corruptelas de Cerdán y Ábalos, también exnúmero tres del PSOE José Luis Ábalos, cuando resulta evidente que ambos utilizaron su posición en el partido en favor de la trama Koldo.

"Es estos momentos se amerita que el PSOE y, particularmente, el presidente del Gobierno den muchas más explicaciones, porque es evidente que una trama de estas características no vincula única y exclusivamente a un secretario de Organización, a pesar de que es una persona relevantísima en un partido, o un asesor ministerial", ha alertado Belarra.

EL PSOE DEBE DEVOLVER EL DINERO ROBADO DE SUS "CORRUPTOS"

Por tanto, ha instado al presidente del Gobierno que hoy mismo tendría que estar anunciado que el PSOE devolverá todo el dinero defraudado por sus "corruptos" y prohibir de forma urgente la contratación con empresas "corruptas", en referencia a Acciona.

Es más, ha asegurado que es "indecente" que Acciona haya recibido millones de euros en contratos y sea, por ejemplo, adjudicataria por ejemplo de la ampliación del puerto de Valencia. De hecho, ha exclamado que la cúpula directiva de esta empresa debería acabar "en la cárcel" al sostener que su modelo de negocio es "comprarse a políticos" del bipartidismo.

Belarra ha agregado que las informaciones sobre Cerdán son "muy graves" y ponen de relieve que esto "no es el caso Koldo, Cerdán o Ábalos" sino una gravísima trama "en el seno del PSOE", basada en el presunto amaño de contratos públicos.

"Es un caso de libro del bipartidismo", ha remachado la dirigente de Podemos para recalcar que Cerdán o Ábalos nunca "podrían haber lo que han hecho" sin ser altos cargos del PSOE.

Por tanto, ha advertido de que sería un "error catastrófico" que el PSOE y otras fuerzas progresistas traten de correr "un tupido velo" sobre este caso y den "menos importancia" a la corrupción del PSOE que a la del PP, cuando ambas son igual de graves.