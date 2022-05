Podemos ve "reforzada" su exigencia de responsabilidades por el espionaje y pide desclasificar documentos del CNI

Echenique dice que como "demócrata" sale "más intranquilo" tras escuchar las explicaciones de la directora

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha visto "reforzada" su exigencia de depurar responsabilidades políticas ante la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el caso Pegasus, en lo relativo al espionaje a independentistas.

Además, ha solicitado formalmente al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que el Ejecutivo contemple desclasificar la información aportada este jueves a los grupos parlamentarios, en el seno de la Comisión de Gastos Reservados, por la directora del CNI, Paz Esteban.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Echenique ha transmitido que sale "más preocupado" de esta comisión y que las explicaciones del CNI sobre el espionaje "en ningún caso reduce, sino que refuerza", la necesidad de depurar responsabilidades políticas en este asunto de "extrema gravedad".

"No desvelo nada si digo que el CNI no puede informar de aquello de lo que el CNI no conoce, informa de lo que conoce. Estamos más intranquilos en base a lo que nos ha contado, que es lo que el CNI conoce", ha remachado Echenique.

LA HIPÓTESIS DE LAS CLOACAS ESTABA ANTES DE LA COMPARECENCIA DEL CNI

El portavoz del grupo confederal ha rehusado, como contempla el mandato judicial, comentar o dar información del contenido de la comisión, pero ve necesario hacer públicos los datos aportados por el CNI al entender que la ciudadanía debe conocerlos y evitar, además, hacer "especulaciones" y "conjeturas".

Cuestionado si personaliza la petición de responsabilidades tras la comparecencia de la directora del CNI, Echenique ha respondido que "no va a señalar nombres propios" pero sí ha reiterado que es "un asunto político, no técnico" de "máxima gravedad".

Sobre las palabras de su homólogo de ERC, Gabriel Rufían, aludiendo a que las hipótesis del CNI es que la intervención en el móvil del presidente, Pedro Sánchez, procede de un extranjero o miembros de las denominadas 'cloacas' del Estado, Echenique ha insistido en que no puede hablar del contenido de la comisión y que estas dos posibilidades estaban ya encima de la mesa, por parte de expertos, antes de la sesión de este jueves. "Ya estaban encima de la mesa, como ya han dicho varios analistas", ha remachado sobre estas dos opciones.

EL PSOE SE EQUIVOCÓ AL RECHAZAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Respecto a la posición de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que prima investigar en detalle y es más prudente respecto a las responsabilidades, el dirigente de la formación morada ha asegurado que en el espacio confederal están de acuerdo en lo "fundamental", que es "investigar a fondo".

De hecho, ha enfatizado que la vicepresidenta desgranó ayer que debía impulsarse una comisión de investigación, lo que reafirma su impresión de que tendría que haber salido adelante en la Mesa del Congreso y que el PSOE se equivocó al rechazarla.

Sin embargo, ha proclamado que por lo que ahora conoce, tras asistir a la comparecencia de la directora del CNI, se "refuerza la necesidad de asumir responsabilidades políticas allí donde se encuentren", pues como "demócrata" sale "más intranquilo" en base a lo contado sobre las actividades de los servicios de inteligencia.

No obstante, ha indicado que no tiene información fiable sobre la posibilidad de "células descontroladas del Estado que podrían ser responsables de los espionajes", pero sí que las "cloacas" del Estado existieron en el pasado y cabe la posibilidad de que "queden reductos", sin que los responsables políticos tengan constancia ni conocimiento.

Finalmente y sobre su petición para desclasificar esta información, ha explicado que ha contactado con Bolaños a través de un mensaje al móvil y que el titular de Presidencia aún no le ha respondido.



665048.1.260.149.20220505145823