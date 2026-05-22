La Policía accedió a una caja fuerte en el despacho de Zapatero durante el registro a su secretaria personal

Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Ferraz - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional accedió a una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra' y en el que estaba presente su secretaria personal, Gertrudis Alcázar.

Según ha informado 'El Confidencial' y confirman a Europa Press fuentes del caso, el acceso a dicha caja fuerte en el despacho en la calle de Ferraz de Madrid se demoró en un primer momento, aunque finalmente se facilitó la llave a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Los agentes de la UDEF acudieron al despacho, situado en frente de la sede federal del PSOE en Ferraz 70, junto al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), una unidad de apoyo logístico especializado en la apertura de cajas fuertes y el acceso a zonas ocultas.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó cuatro registros el pasado martes y mandató a los agentes de la UDEF a intervenir los dispositivos de almacenamiento de Gertrudis Alcázar, la secretaria personal del exjefe del Ejecutivo socialista investigado por una presunta trama de tráfico de influencias y otros delitos conexos.

De dicho registro en el despacho de Zapatero situado frente a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz los agentes salieron con varias cajas precintadas tras localizar dispositivos tecnológicos y diversa documentación, incluyendo agendas, que ahora tienen que ser analizadas por los investigadores, según añaden las citadas fuentes.