La Policía adquiere balizas V-16, fundas anti-hurto y programas informáticos para la lucha contra el narcotráfico

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La División Económica y Técnica de la Policía Nacional ha adjudicado el contrato para adquirir balizas V-16 para sus vehículos con un coste de 21,10 euros la unidad, así como para la provisión de fundas anti-hurto y de programas informáticos para la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

El primero de los contratos publicados este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) --adjudicado a una pyme de Valencia-- guarda relación con la adquisición de los dispositivos de preseñalización V-16 conectados, destinados a los vehículos pertenecientes a la flota de la Policía Nacional.

Además, la Policía ha formalizado la adquisición de 12.000 fundas anti-hurto y de 13.000 porta-cargadores de la pistola de dotación Heckler & Koch USP Compact, por razón de 669.000 euros.

CINCO MILLONES PARA MATERIAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El BOE ha publicado también el anuncio de formalización de un contrato de la División Económica y Técnica para adquirir material para la lucha contra narcotráfico y el crimen organizado en el Campo de Gibraltar, por un importe total de casi cinco millones de euros.

Los cuatro lotes adjudicados guardan relación con diferentes programas de software de investigación y análisis forense "destinados a mejorar la seguridad de los sistemas informáticos de la Policía Nacional".

La Policía ha justificado dicha contratación bajo el procedimiento negociado sin publicidad "por razón de imperiosa urgencia", de acuerdo al artículo 32.2.C de la Directiva 2014/24/UE.