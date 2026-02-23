La Policía convoca la plaza de DAO tras la crisis por la querella por agresión sexual contra José Ángel González

Archivo - El DAO de la Policía, José Ángel González, durante una rueda de prensa - Moncloa - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Policía Nacional tiene previsto convocar formalmente este lunes la plaza de director adjunto operativo (DAO) tras la crisis abierta por la renuncia del comisario principal José Ángel González, a raíz de la querella de una subordinada que le acusa de una agresión sexual.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales al tanto de esta convocatoria, el puesto como máximo jefe operativo de la Policía se ofertará en la Orden General de la Policía Nacional este mismo lunes y, desde entonces, se abrirá un plazo de siete días hábiles para que los candidatos o candidatas puedan presentar su solicitud a este puesto de libre designación.

Una vez concluido el plazo de siete días hábiles, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, emitirá un informe con la propuesta de nombramiento, que se elevará para el visto bueno a la Secretaría de Estado de Seguridad y, finalmente, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Al nombramiento de nuevo DAO, que se publicará finalmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pueden optar los 111 comisarios principales de la Policía Nacional, de los que 22 son mujeres, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la oferta de esta plaza, según han precisado las fuentes policiales consultadas.

La Dirección Adjunta Operativa la ha asumido de forma interina la comisaria principal Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional. Esta comisaria es la que el pasado martes fue informada de la querella y la que contactó luego con la denunciante de esta presunta agresión sexual para ponerle protección policial.

La denunciante, una inspectora de la Policía Nacional, se encuentra de baja desde el pasado mes de julio, cuando el primer día en su nuevo destino en la Subdirección General de Recursos Humanos informó a su superiora, Gemma Barroso, que no se encontraba en disposición de trabajar por un problema de salud mental. El abogado de la denunciante ha agradecido la "empatía" de esta comisaria hacia su defendida.