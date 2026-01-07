1040438.1.260.149.20260107093119 La Policía y la DEA desmantelan la red del cártel de Sinaloa que enviaba metanfetamina oculta en mármol - POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha dado por desmantelada, en la segunda parte de la 'Operación Saga' junto con agentes de la DEA estadounidense, la organización criminal hispano-mexicana vinculada al cártel de Sinaloa presuntamente responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa oculta en piedras de mármol.

Han sido detenidas nueve personas, entre ellas un miembro del cártel de Sinaloa escondido en un piso de Madrid que recibía 2.500 euros mensuales a cambio de su silencio, así como el propietario de una empresa de mármol al que le encontraron cerca de tres millones de euros en un búnker bajo el suelo de una de sus naves, según ha informado la Policía Nacional.

Se trata de la segunda parte de la 'Operación Saga' que dio como resultado la segunda mayor intervención de metanfetaminas de Europa. Los nueve detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, comenzó en el año 2023 con la primera fase de la 'Operación Saga', que supuso la intervención de 1.800 kilos de metanfetamina.

ESTATUA CON DESTINO TENERIFE

Resultó ser la segunda mayor aprehensión de metanfetamina de toda Europa desmantelando el principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en territorio europeo que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

Tras este golpe, los agentes tuvieron conocimiento de que nuevos miembros de la organización asentados tanto en España como en México estaban intentando reestructurarse económicamente.

De esta forma, en julio del 2024 se detectó que esta red criminal envió 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de un metro y medio de altura con destino Tenerife. Se procedió inmediatamente al arresto del receptor, que resultó ser un histórico narcotraficante de la Isla.

ENLACE OCULTO EN UN PISO

Paralelamente, el pasado mes de septiembre, se consiguió identificar y localizar a un miembro del Cártel de Sinaloa escondido en un piso del que apenas salía y al que le pagaban un sueldo de 2.500 euros al mes a cambio de su silencio, puesto que había participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetaminas intervenidos en Alicante en la 'Operación Saga'.

También se interceptó una partida de 38 kilogramos de marihuana que la organización había enviado a Finlandia. Gracias a la colaboración con la Aduana de dicho país se pudo detener al receptor que se había desplazado allí exclusivamente para hacerse cargo del estupefaciente.

Tras varias averiguaciones lograron dos detenciones importantes. Una de ellas la de un empresario que había hecho uso de su empresa legal de mármol para introducir la sustancia referida oculta en piedras importadas de México.

CONEXIONES CON DUBAI

En el registro realizado en una de sus naves industriales se encontraron cerca de tres millones de euros ocultos en un búnker bajo el suelo. Por otro lado, se localizó al líder de la red criminal de narcotransportistas, que lideraba las operativas entre Dubai y México y la de los restantes miembros de la organización.

En los registros realizados en siete domicilios de Valencia (2), Alicante (3), Málaga (1) y Madrid (1) se incautaron siete relojes de lujo, siete móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

La operación se ha saldado con la detención de nueve personas como presuntas responsables de los delitos pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales ingresando tres de ellas en prisión. Con esta operación se da por desarticulado este entramado criminal, considerado por los investigadores el más potente de Europa en cuanto al tráfico de drogas de síntesis.