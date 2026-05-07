La Policía detiene a un hombre denunciado por agresión sexual que cambió de género para no entrar en prisión

1085148.1.260.149.20260507194800 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este jueves en Montalbo (Cuenca) a un hombre sobre el que pesa una reclamación judicial de ingreso en prisión por delitos de agresión sexual y que ha intentado evitar la cárcel intentando cambiar de género recientemente.

El fugitivo acumula más de 40 denuncias por coaccionar y amenazar a sus víctimas para cometer agresiones sexuales y también tenía numerosos antecedentes por violencia de género y demás delitos relacionados, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Antes de que se celebrara la vista oral, se fugó previo abandono del localizador que debía llevar consigo por condena para proteger a las víctimas. Además, el prófugo se hacía pasar por agente de la autoridad y tomaba represalias contra las víctimas incendiando coches, viviendas o utilizando material íntimo captado sin el consentimiento de las afectadas.

El varón ha permanecido escondido en una casa del municipio conquense ayudado por su actual pareja sentimental, que tomaba medidas de seguridad para evitar cualquier seguimiento.