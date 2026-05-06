La Policía distribuye un protocolo con medidas de prevención del hantavirus ante un riesgo de contagio bajo

Archivo - Un Policía Nacional protegido con mascarilla sanitaria - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha distribuido este miércoles un protocolo interno de prevención ante un riesgo de contagio asociado al hantavirus que en el ámbito policial se considera "bajo y fundamentalmente ambiental".

El protocolo, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha distribuido coincidiendo con la decisión del Gobierno de activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil para que el barco 'MH Hondius' procedente de Argentina atraque en un puerto de las Islas Canarias.

Los 14 españoles serán trasladados en un avión militar al Hospital Gómez Ulla de Madrid y el resto de pasaje aguardará en el crucero hasta ser repatriados en avión a sus países de origen.

En el documento distribuido internamente, el Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales recomienda a los agentes que pudieran verse expuestos a la crisis sanitaria que usen mascarillas y guantes, así como un mono desechable en el caso de que tengan contacto con el hantavirus.

"No existe vacuna ni tratamiento específico, así que la prevención es clave", advierte la Policía Nacional, que también recomienda protección ocular si hay polvo o suciedad en suspensión.

"El riesgo asociado al hantavirus en el ámbito policial se considera actualmente bajo y fundamentalmente ambiental", continúa el documento, que señala que la principal vía de exposición es la inhalación de partículas contaminadas procedentes de excreciones de roedores.

Por este motivo, indica que la ventilación de espacios, la protección respiratoria con mascarilla FFP2 o FFP3 y evitar la generación de polvo "constituyen medidas preventivas eficaces para minimizar el riesgo".

La Policía apunta que el periodo de incubación es, por lo general, de una a tres semanas. "Es importante señalar que existen casos de personas infectadas con hantavirus que cursan con infecciones asintomáticas, es decir, sin producir la enfermedad o con cuadros leves", subraya.

En caso de sintomatología pulmonar por hantavirus, recuerda que los síntomas se parecen a un estado gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos y, a veces, dolor abdominal y diarrea.