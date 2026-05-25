La Policía encontró 286.070 euros al amigo de Zapatero escondidos en bolsas, neceseres y muebles de su casa

Sobres blancos con distintos caracteres que incluían dinero hallados en el domicilio de Julio Martínez Martínez e incluidos en el sumario del 'caso Plus Ultra'- INFORME DE LA UDEF REMITIDO AL JUZGADO

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional encontró 286.070 euros en efectivo en el domicilio de Julio Martínez Martínez, el amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y también investigado en el 'caso Plus Ultra', escondidos en bolsas, neceseres y diferentes muebles de su casa.

Así consta en un informe policial incluido en el sumario de la investigación, al que ha tenido acceso Europa Press, que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga a Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias alrededor del rescate en pandemia de la aerolínea Plus Ultra.

Los agentes detallan los lugares en los que hallaron el dinero escondido en la casa de Martínez Martínez. De este modo, señalan que encontraron 4.550 euros en billetes de 50, 10 y 5 dentro "de una bolsa de viaje de tela escocesa", así como 74.900 euros en billetes de 50 repartidos en dos bolsas diferentes en el baño del inmueble.

También encontraron 10.000 euros dentro de una bolsa de golf, 30.000 euros en el interior de una bolsa de papel, 5.270 euros en un neceser o 50.000 euros en el interior de un radiador.

A todo esto hay que añadir el hallazgo de cinco sobres blancos "con distintos caracteres", señalan los investigadores, "al parecer en idioma chino", cuya traducción "parece ser diez mil".

"Todos los sobres incluían en su interior importes exactos por valor de 10.000 euros", indican los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

CALAMA PIDIÓ A LA UCO LOS MENSAJES DE ALDAMA SOBRE PLUS ULTRA

Del sumario también se desprende que Calama requirió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que remitiese "información sobre la existencia de algún mensaje o mensajes localizados en el teléfono móvil" del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, "que pudieran tener relación con la concesión de ayuda pública" a Plus Ultra.

Y lo hizo a raíz de una noticia sobre citas de Zapatero con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en las fechas en las que se estaba gestionando el rescate.

La UCO aportó al juez un escrito, al que ha accedido esta agencia de noticias, en el que una persona informa al exasesor ministerial Koldo García --que, junto a Aldama y al exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha sido juzgado por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo y se encuentran a la espera de la sentencia-- de que Zapatero se encontraba reunido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá

Ábalos preguntó al entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, por la carta que estaba esperando Air Europa de la SEPI, referente también a un rescate a esa aerolínea.

"Koldo informó a Ábalos de la reunión del expresidente y, pocos minutos después, el ministro informó a Koldo de lo que le dijo el secretario de Estado de Transportes", detalla la UCO, y añade el exasesor le comentó a Aldama sobre la conversación que había mantenido con el exministro.