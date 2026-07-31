La Policía interviene en el CETI de Ceuta tras intentar cientos de personas acceder forzosamente al interior

La Policía Nacional a las puertas del CETI con decenas de migrantes - GABRIELA SARDÁ- EUROPA PRESS

CEUTA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional se encuentra desplegada en el acceso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) después de que cientos de personas de origen magrebí y subsahariano intentaran acceder a la fuerza, según ha podido comprobar Europa Press.

Cinco furgones del Cuerpo policial se han desplazado al centro de acogida para atender el aviso recibido desde el interior de las instalaciones, donde los trabajadores han tenido que ponerse a salvo al comenzar las trifulcas en el exterior.

La situación no ha sido controlada al completo, según han asegurado fuentes policiales a Europa Press, aunque los efectivos han logrado alejar de la puerta de acceso a los migrantes.

El CETI se encuentra saturado desde hace varios días. Este jueves ya albergababa a un millar de personas, pese a tener 512 plazas. En sus inmediaciones acampan desde ayer otros mil inmigrantes.

Sobre las 21.45 horas de este viernes, el número de personas fuera del centro de acogida se ha reducido. Quedan apenas 400, muchos de ellos origen subsahariano que están en los alrededores de la carretera ascendente que conduce al CETI.