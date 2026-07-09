La Policía interviene más de 16.800 productos tecnológicos falsificados valorados en un millón de euros

Agente de la Policía Nacional frente a un ordenador. - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han intervenido más de 16.800 productos que imitaban varias marcas tecnológicas de prestigio valorados en más de un millón de euros, según una nota publicada por el citado Cuerpo policial.

El presunto autor ha sido detenido y está siendo investigado como presunto responsable de la importación, distribución y comercialización de los artículos, entre los cuales se encuentran cargadores, cables, auriculares, baterías y carcasas que reproducían ilícitamente marcas internacionales.

La investigación comenzó tras detectarse un envío sospechoso que contenía mercancía que presuntamente vulneraba los derechos de propiedad industrial de una conocida marca tecnológica.

Como resultado, los agentes localizaron en unas instalaciones logísticas un cargamento compuesto por 2.740 baterías que reproducían de forma ilegal el distintivo comercial de dicha marca, procediendo a su inmediata intervención.

A partir de ese momento, simultáneamente comenzaron varios operativos policiales para identificar al responsable de la mercancía y localizar el lugar en el que los productos eran almacenados, y posteriormente distribuidos y comercializados.

NAVE EN FUENLABRADA COMO CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Las averiguaciones de la Policía Nacional condujeron hasta una nave comercial situada en un polígono industrial de Fuenlabrada, donde se llevó a cabo una inspección policial en el marco de la lucha contra la comercialización de productos tecnológicos falsificados.

Durante la actuación se localizaron más de 16.800 artículos que incorporaban de forma fraudulenta los logotipos de reconocidas marcas internacionales del sector tecnológico. Entre los productos intervenidos figuraban auriculares, cargadores, cables, baterías, carcasas y otros accesorios preparados para su distribución y venta en el mercado español.

Posteriormente, los agentes comprobaron además que el establecimiento contaba con personal especializado en la reparación de terminales móviles y disponía de una estructura organizada para la comercialización de la mercancía.

Según las estimaciones realizadas, el perjuicio económico ocasionado a las marcas afectadas podría superar el millón de euros. Entre los efectos intervenidos se encontraban artículos cuyo valor unitario en el mercado legal superaba los 500 euros.