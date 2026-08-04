La Policía Nacional comienza el triaje para valorar el asilo de los migrantes en Ceuta tras la entrada masiva

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, comparece tras visitar la barriada del Príncipe Alfonso - DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN CEUTA

CEUTA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha informado este martes de que la Policía Nacional ha comenzado el proceso de triaje de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada la pasada semana, al objeto de denegar o conceder las solicitudes de asilo.

Pérez Triano ha reconocido que el elevado número de personas pendientes de ser atendidas obliga a desarrollar el proceso de forma progresiva. El delegado ha cifrado en "unos 2.500" los migrantes que continúan en la ciudad.

"Los procedimientos administrativos no son colectivos, son individuales y tienen que ser muy garantistas", ha señalado en la tarde de este martes durante una comparecencia ofrecida tras visitar la barriada del Príncipe Alfonso, donde aún deambulan centenares de migrantes.

El delegado ha explicado que durante ese triaje la Policía Nacional identifica a cada persona, recoge sus datos y determina si solicita protección internacional o no. En el caso de los ciudadanos marroquíes cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas, ha indicado que se incoarán los correspondientes expedientes de devolución.

"Los que terminen con un asilo denegatorio, los ciudadanos marroquíes, terminarán con una devolución a su país de origen", ha afirmado.

Triano ha avanzado que el Ejecutivo prevé poner en funcionamiento en el plazo aproximado de "un mes" un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que se ubicará en una nave ya localizada.

El delegado también ha explicado que el nuevo recurso permitirá realizar los triajes "con más agilidad" y que las personas migrantes puedan permanecer en esas instalaciones durante un máximo de 72 horas mientras se completa su identificación y la tramitación inicial de cada expediente.

Según ha precisado, la búsqueda de una ubicación para el CATE comenzó antes de la entrada masiva del pasado jueves, ante el incremento de la presión migratoria que ya se estaba registrando en Ceuta. En ese contexto también se reforzaron el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional.

AGILIDAD EN LOS TRASLADOS

En paralelo, el Gobierno ha comenzado a agilizar los traslados a la península de residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que ya se encontraban en Ceuta antes de la entrada masiva. Según ha precisado Pérez Triano, se trata principalmente de personas de origen subsahariano que cumplen los requisitos para abandonar el recurso.

El delegado no ha concretado cuántos traslados se han efectuado, aunque ha señalado que, aproximadamente, ha salido medio centenar de personas. El socialista ha asegurado que los procedimientos se están acelerando para liberar plazas en el CETI, saturado con más de mil residentes pese a tener 512 plazas.

Uno de los objetivos al agilizar las derivaciones es facilitar el alojamiento de personas "especialmente vulnerables" que todavía permanecen en la calle y de aquellas procedentes de países con mayores posibilidades de obtener protección internacional.

El delegado ha realizado estas declaraciones tras visitar las barriadas de Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe y Loma Colmenar, donde ha mantenido un encuentro con representantes vecinales para conocer la situación generada por la presencia de centenares de migrantes.

Pérez Triano ha reconocido que la normalidad todavía está "lejos" de recuperarse y ha señalado que persisten problemas tanto de seguridad como de atención humanitaria, especialmente por la presencia de adultos y menores que permanecen en la vía pública.

El delegado ha puesto en valor el convenio suscrito entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Cruz Roja para garantizar el reparto de alimentos a los adultos que continúan en Ceuta mediante un punto de distribución situado en las inmediaciones del CETI.