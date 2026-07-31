La Policía repele un intento de decenas de migrantes de entrar al puerto de Ceuta, donde salen los barcos a la península

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía portuaria de Ceuta ha logrado repeler este viernes por la tarde un intento de decenas de migrantes de entrar al puerto de la ciudad autónoma, donde zarpan los barcos que parten hacía la península, según ha podido comprobar Europa Press.

Minutos antes de las 17.00 horas, una avalancha de personas ha tratado de irrumpir en las inmediaciones de la zona porturiaria. Tras la actuación policial que les ha impedido el paso, algunos de ellos se han tirado al agua, mientras que los que han conseguido entrar al puerto han tratado de ocultarse con el objetivo de poder abordar algún barco que les lleve a la península.

En las próximas horas, los agentes esperan que más personas intenten acceder al puerto con el fin de llegar a la península.

Por otro lado, el Gobierno central ya cifra en 37.500 los inmigrantes que han retornado a Marruecos desde Ceuta hasta las 15.30 horas del viernes 31 de julio, después de la grave crisis migratoria en la que llegaron a ingresar a la ciudad autónoma más de 50.000 personas de forma irregular, según datos oficiales.