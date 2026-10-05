La Policía retoma el desalojo del Trampolín, tras la primera fase de ayer en la que retornaron casi 1.000 migrantes

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha retomado desde alrededor de las 8.00 horas de este lunes el desalojo progresivo del asentamiento de la playa del Trampolín, después de que el domingo se llevara a cabo la primera fase del operativo para levantar las construcciones instaladas en este enclave desde finales de julio, y que se saldó con el retorno de casi 1.000 migrantes a Marruecos.

A las 10.15 horas de este lunes habían salido tres autobuses llenos de migrantes hacia el Tarajal. Fuentes policiales calculan que en cada uno de ellos caben en torno a 60 personas y se espera que llegue un autobús más.

Según ha podido saber Europa Press, la Policía ha logrado derribar todas las chabolas levantadas en el Trampolín, y se han llevado a todos los migrantes que quedaban allí. Las fuentes policiales han señalado que muchos extranjeros abandonaron la zona tras comprobar que se estaban llevando a las personas que allí vivían.

Muchos de los migrantes no quieren ser filiados por temor a que la petición de asilo sea denegada, como viene sucediendo con los marroquíes que la han solicitado argumentando motivos económicos o laborales.

HUIDA A LOS MONTES O LA EXPLANADA DEL GUANO

Se estima que antes del primer desalojo del Trampolín pernoctaban allí más de 3.500 personas. Este domingo lograron desalojar a 1.100, y este lunes, a la espera de cifras oficiales, las fuentes policiales calculan que han subido a los autobuses a más de 300. El resto habría huido a los montes o a la explanada del Guano.

La intervención del domingo permitió desalojar a unas 1.100 personas, según la cifra facilitada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El dispositivo se desarrolló sin incidentes y contó con más de 350 agentes, además de un importante despliegue de medios materiales, entre ellos más de una treintena de furgones de la Policía Nacional, dos blindados medios sobre ruedas y un vehículo de alta movilidad táctica.

Casi la totalidad de los desalojados decidió regresar voluntariamente a Marruecos en lugar de ser trasladada al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Tarajal. La cifra de retornados ascendía a 927 al cierre de la jornada, mientras que el resto fue derivado a los recursos de acogida disponibles.