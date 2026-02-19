La Policía revisa imágenes de la casa del hombre fallecido con un táser: había sangre y estaba destrozada

Archivo - FILED - 26 June 2025, Berlin: A German police officer demonstrates a Taser 10. The gun shoots darts at wires, whose electrical impulses can be used to "immobilize" attackers. German police officers are set to be allowed to carry and use Tasers n - Michael Kappeler/dpa - Archivo
PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional está revisando las imágenes captadas por el dispositivo táser que ha provocado la muerte de un hombre que había tenido que ser reducido en su domicilio en Palma de Mallorca, donde se observa que la casa estaba destrozada y llena de sangre.
Así lo ha explicado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, pendiente ahora de la autopsia del hombre, que se practicará previsiblemente este viernes.
Estos dispositivos de inmovilización, conocidos como táser, disponen de un sistema de grabación de audio y vídeo que se activa cuando se desenfunda el aparato. El Grupo de Homicidios está ahora analizando estas imágenes.
El hombre ha fallecido este jueves en Palma después de haber sido reducido con un dispositivo de inmovilización eléctrico por parte de la Policía Nacional ante su estado de nerviosismo.
Según han informado desde el cuerpo policial, sobre las 04.15 horas se ha recibido una llamada de emergencia alertando que en un domicilio en Palma se encontraba un hombre muy alterado, gritando y rompiendo objetos.
Los hijos del hombre se han refugiado en casa de un vecino y, a la llegada de los agentes, el hombre continuaba agitado. Al no seguir las indicaciones de los agentes, uno de ellos ha utilizado el dispositivo de inmovilización eléctrico.
El varón ha entrado en parada cardiorrespiratoria y los policías han comenzado las maniobras de reanimación solicitando la presencia de una ambulancia. Los sanitarios han continuado las maniobras pero no ha sido posible salvarle la vida.
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación acudiendo al lugar junto con agentes de Policía Científica.